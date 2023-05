Bečić: Ovi izbori su ključni

Podgorica, (MINA) – Ljudi okupljeni oko koalicije “Hrabro se broji” predstavljaju ljude budućnosti, kazao je nosilac te liste i lider Demokrata, Aleksa Bečić dodajući da su predstojeći izbori ključni jer dolaze poslije tri najturbulentnije godine od samostalnosti Crme Gore.

Kako je saošteno iz Demokratske Crne Gore, Bečić je na konvenciji koalicije “Hrabro se broji” u Petnjici, rekao da su očekivanja sa pravom velika.

“Trideset godina smo bili taoci podjela, uništavanja pravne države i institucija i jednostavno smo postali jako siromašni, to smo osjetili svi. Sada je vrijeme da se izborimo za prava svih, posebno radnika u privatnom sektoru”, rekao je Bečić.

Govoreći o budžetu, Bečić je naglasio da upravo sad Crna Gora ima najveće ostvarenje budžeta.

“Umjesto bankrota imamo najveće ostvarenje budžeta i najveće ostvarenje prihoda. Zato što smo uveli fiskalizaciju, zato što se naplaćuje porez na dodatu vrijednost, zato što se suzbija siva ekonomija, ali to je proces koji će trajati”, kazao je Bečić.

On je rekao da ljudi okupljeni oko koalicije “Hrabro se broji” predstavljaju ljude budućnosti.

“Prošlost ostavljamo prošlosti, mi smo ljudi budućnosti. Mi smo zajedno sa vama evropski ljudi, kompetentni kadrovi, ljudi koji gledaju progresivno, koji gledaju naprijed, koji hoće da ova djeca sjutra ostaju ovdje. A da bi ova djeca ostajala ovdje moramo da vratimo sistem vrijednosti”, rekao je Bečić.

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović istakao je da milion EUR čeka na kapitalne projekte za potrebe razvoja Petnjice.

On je kazao da jedino koalicija “Hrabro se broji” ima jasnu viziju razvoja Crne Gore do 2027. godine.

“Naš cilj je razvoj sjevera. Sljedeće godine treba da se nastavi gradnja autoputa. To je važno i za Petnjicu. Ljudi do sada nijesu ulagali u ovaj bihorski kraj jer nijesu imali osjećaj pravde. Mislili su da će sve ono što su mukotrpno radili i zaradili u inostranstvu ovdje propasti. Mi mijenjamo taj ambijent”, kazao je Abazović.

On je objasnio i značaj borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

“Nije to samo sprečavanje nekih ljudi u vršenju nekih nelegalnih aktivnosti. U prethodnom periodu, naročito u 2022. godini mi bilježimo porast prihoda zato jer se manje krade. To znači i porast plata, penzija, socijalnih primanja i svih drugih benefita za građane i građanke Crne Gore”, rekao je Abazović.

On je rekao da je za koaliciju “Hrabro se broji” najvažnije zajedništvo.

“Dobrodošli su svi ljudi, ma kojeg identiteta, tradicije, nasljeđa, da zajednički gradimo našu jedinu kuću Crnu Goru, evropsku državu, po mjeri evropskog čovjeka“, zaključio je Abazović.

