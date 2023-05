Akcije pokazatelj političke volje da se stane na put kriminalu i korupciji

Podgorica, (MINA) – Uspješne akcije crnogorskih organa za sprovođenje zakona rezultat su intenzivnog rada, ali i pokazatelj istinske političke volje da se stane na put kriminalu i korupciji, ocijenio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), danas je u Vili Gorica održan sastanak sa američkim senatorima Krisom Marfijem i Gerijem Pitersom, koji su u posjeti Crnoj Gori u okviru posjete Zapadnom Balkanu.

Iz MUP-a su naveli da je sastanak sa senatorima prilika za razgovore na teme od zajedničkog interesa, kao što su savezništvo u okviru NATO-a i podrška regionu u periodu ruske agresije na Ukrajinu.

“Poseban fokus sagovornici su stavili na pitanja borbe protiv kriminala i korupcije, te na slobodu medija”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su senatori iskazali zadovoljstvo rezultatima koje Crna Gora u posljednje vrijeme bilježi kada je u pitanju borba protiv kriminala i korupcije, naglašavajući da se očekuje nastavak aktivnosti u tom pravcu.

“Adžić je ovom prilikom istakao da su uspješne akcije crnogorskih organa za sprovođenje zakona u prethodnom periodu rezultat intenzivnog rada ali i pokazatelj istinske političke volje da se zaista stane na put kriminalu i korupciji”, navodi se u saopštenju.

Iz MUP-a su kazali da je na sastanku izraženo očekivanje i po pitanju reformi koje će ubrzati put Crne Gore ka Evropskoj uniji, uz poseban akcenat na ključna pregovaračka poglavlja, koja su tijesno vezana za rezultate u oblasti kriminala i korupcije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS