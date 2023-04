Abazović danas na Kosovu sa Kurtijem

Podgorica, (MINA) – Crnogorski premijer Dritan Abazović boravi u radnoj posjeti Kosovu gdje će između ostalih razgovarati sa kosovskim kolegom Aljbinom Kurtijem i predsjednicom Vjosom Osmani Sandriu.

U crnogorskoj delegaciji, koja je u četvrtak stigla u Prištinu, su i ministri ekonomskog razvoja i turizma, javne upravei ljudskih i manjinskih naroda, Goran Đurović, Maraš Dukaj i Fatmir Đeka.

Iz Vlade je najavljeno da će Abazović i Kurti potpisati bilateralni Sporazum o koridoru otvorenog neba.

Najavljeno je da će Abazović biti gost Biznis Alijanse Kosova i razgovarati sa kosovskim privrednicima.

Navodi se da će Abazović sjutra razgovarati sa Osmani Sadriu, zamjenicom premijera Emilijom Redžepi, multietničkom grupom u Skupštini Kosova i ministrima iz nevećinskih zajednica.

Abazović će biti gost gradonačelnika Prištine Perparima Rame, koji će mu svečano uručiti ključeve grada.

