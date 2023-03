Abazović: Crna Gora posvećena dodatnom snaženju odnosa sa SAD

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je u potpunosti posvećena dodatnom snaženju odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državana (SAD), kao strateškim partnerom u okviru NATO-a, saopštio je premijer Dritan Abazović.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, u sjedištu američkog Kongresa razgovarao sa kongresmenom Dagom Lambornom.

Abazović ocijenio da bi brojniji crnogorski kokus u Kongresu doveo do veće vidljivosti i zastupljenosti Crne Gore na Kapitol Hilu i da će biti preduzeti značajniji diplomatski koraci da se on uveća.

Navodi se da je u kontekstu bezbjednosnih izazova u Evropi i ruske agresije na Ukrajinu, konstantovano da je Crna Gora posebno ponosna na činjenicu da je u odnosu na broj stanovnika u vrhu evropskih država po broju primljenih izbjeglica iz Ukrajine kojima je pruženo utočiste i sigurna luka od ratnih stradanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS