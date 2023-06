Abazović: Bez koalicije Hrabro se broji nema 44. vlade

Podgorica, (MINA) – Bez koalicije “Hrabro se broji” nema 44. vlade, rekao je jedan od lidera te koalicije i predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović.

Iz Demokratske Crne Gore kazali su da je Abazović, na konvenciji koalicije “Hrabro se broji”, rekao da su oni jedini koji imaju jasan plan razvoja Crne Gore do 2027. godine.

On je istakao da se samo sa velikim infrastrukturnim projektima, rastom bruto domaćeg proizvoda, dupliranjem prihoda od turizma i većim izvozom električne energije mogu dodatno povećavati plate, penzije i sve socijalne naknade.

Abazović je naveo da nije dovoljno što su Valdanos i Solana vraćeni građanima i predstavio je nove projekte za Ulcinj.

“Želimo da početkom naredne godine počne izgradnja tri hotela sa pet zvjezdica u Ulcinju – Otrant, Jadran i Galeb. Čekamo i projekat koji su uzele naše komšije iz Albanije da rade u dogovoru sa nama, a koji podrazumijeva izgradnju mosta preko Bojane”, rekao je Abazović.

Kako je kazao, to će otvoriti potpuno novu perspektivu.

“Cilj je da imamo brži prohod i da nam procvjetaju turizam i poljoprivreda. Imamo i ideju za mali aerodrom koji će puniti hotele koji će se graditi u Ulcinju, kao i projekte za preuređenje Male plaže, šetališta i gradnju mosta ispod Starog grada. Gotov je i projekat za izgradnju stadiona”, kazao je on.

“Mi smo tu da od 12. juna to riješimo”, poručio je Abazović.

On je ocijenio da je simptomatično to što više niko ne govori o bankrotu Crne Gore.

“Govorili su da je država pred bankrotom, o kriptovalutama, o programu Evropa sad dva. Važno je da građani znaju da je program Evropa sad jedan sprovela ova Vlada, i ne samo to, modifikovala ga je tako da ne trpi Fond za zdravstvo i ponosan sam što je prvog januara ove godine dug Fonda za zdravstvo, prvi put u istoriji Crne Gore, bio nula EUR”, rekao je Abazović.

On je naveo da se državna kasa ne puni “budalaštinama”, nego marljivim radom.

Abazović je poručio da je završeno vrijeme tokom kog je Ulcinj bio na marginama.

Poslanički kandidat Momo Koprivica kazao je da je upravo Abazović uradio dobre stvari za građane Crne Gore bez obzira na nacionalno, vjersko, političko ili bilo koje drugo opredjeljenje.

“Ni najveći entuzijasti nijesu mogli da predvide da će vaš sugrađanin, i to baš Albanac, Dritan Abazović potpisati u ime Crne Gore Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom! I ostati Albanac kao što je i bio do tada, i da će za njega i poslije tog potpisa glasati i Albanci i Crnogorci i Bošnjaci i Srbi i Romi i Ulcinjani svih drugih nacija”, rekao je Koprivica.

On je poručio će koalicija „Hrabro se broji“ doprinijeti građanima Ulcinja.

Predsjednik Opštine Ulcinj, Omer Bajraktari naveo je da koalicija “Hrabro se broji” obezbjeđuje stabilnost, mir i razvoj na svim poljima i Ulcinja i cijele Crne Gore.

“Nama treba stabilna centralna vlast kako bi realizovali projekte koje smo već započeli sa Vladom Dritana Abazovića i one koje ćemo uskoro pokrenuti u Ulcinju”, ocijenio je Bajraktari.

