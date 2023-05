Vremenska prognoza: Temperatura do 26 stepeni

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori danas će biti oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a najviša dnevna temperatura biće 26 stepeni.

U drugom dijelu dana, u kontinentalnim predjelima, ponegdje uz povećanu oblačnost kratkotrajno je moguća kiša ili pljusak i grmljavina.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera, krajem dana i tokom noći ponegdje pojačan sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura od četiri do 14, a najviša dnevna od 16.

