Vremenska prognoza: Danas oblačno, snijeg na sjeveru

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori danas će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom, a na sjeveru se uglavnom očekuje snijeg.

Iz Zavoda za hidrometerologiju i seizmologiju saopšteno je da se popodne, u većem dijelu države, očekuje postepen prestanak padavina, a na jugu i djelimično razvedravanje.

Vjetar će biti sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umjeren do jak.

Jutarnja temperatura od minus dva do devet, najviša dnevna od minus jedan do 13 stepeni.

