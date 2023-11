Vremenska prognoza: Danas oblačno, do 14 stepeni

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno i hladno, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 14 stepeni.

U južnim i centralnim predjelima mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito u jutarnjim satima, a tokom dana u višim predjelima, kiša će preći u susnježicu i snijeg.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, od sredine dana, padavine će postepeno slabiti, a do kraja dana u većini predjela i prestati.

Na sjeveru, umjeren do jak snijeg, u nižim predjelima i susnježica, a usled jačeg vjetra očekuje se mećava. Vjetar umjeren do jak, ponegdje na udare i veoma jak, sjeverni.

Jutarnja temperatura na sjeveru od dva ispod nule do pet, na jugu od 11 do 14 stepeni, u mnogim mjestima će biti i najviša dnevna.

