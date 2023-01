U petak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 13. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ul.: Boška Buhe, Krsta Popivode, Vilotija Blečića, Miloša Vuškovića, Dalmatinske, Mašana Božovića, Đura Čagorovića i Luke Gojinića

Zeta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Srpske

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vučica, Taraš Vojna (Ministarstvo odbrane), Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama, Ciglana

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Brezna

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dragovoljići, Risji do, Laz, Rudnik Bunići, Ćipranić TS, dio Rubeža, Gradnja inženjering, Kunovo, Lukovo, Granice, Žirovnica, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje, Ćeranića Gora, Gvozd, Smoljevine, Gradačka Poljana, Vib-Bas, Lovćen Auto, Golijsko Naselje Kličevo, Kamenolom Vrtac, Booster, Radulović Šljunkara, Tunel Budoš, Stubičko Međeđe, Stubički Dolovi, Stubica, Paprati, Cerovo, Bogetići, Drenoštica, Vitasojevići, Dio Vilusia, Dolovi

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela, Repetitor Možura

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Vodovodne pumpe u Orahovu (Virpazaru), sela Orahovo, Dupilo, Popratnice, Bujići, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi, Šiševići, naselje Baukovo u blizini Islamskog centra

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: naselje Utjeha

-u terminu od 10:00 do 10:45 sati: Oćas, GolaGlava, Bijelo Brdo, Bijeli Kamen

-u terminu od 10:45 do 12:00 sati: Pod Glavicom, Nišice Marin Ploča, Ponta

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Područje iz TC Kamelija

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Školski centar i područje oko Školskog centra, područje iznad Trećeg puta i Školskog centar

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista, Kruščica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Slatina, dio sela Trešnjevo

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Jasenica, dio sela Meteh

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Selišta

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Drijenak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Trubina, Rodijelja, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Jabučina, Obrov, Loznice, Femića krš

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Rakonje

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

