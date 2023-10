U utorak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 31. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Komunice i Ciglana.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina i Dolovi Kovački, Fabrika sira, Stologlav, Šampinjoni, Markovo Kopito, Grupo Market, dio Veljeg Brda, Donje Šume, Pričelje, Stanić, dio Istražnog zatvora, Eko selo, Iverak, Lakat, Osredina, Bregovi Mijovića, Ćelija Piperska, Gornji i Donji Crnci, dio Kopilja, Radovče, Seoca (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 17 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Kopilja, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica, dio Bregova Mijovića.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Oštrovac, Vitalac, Crkvice Donje.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: komplet naselje Boljevići.

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Runja (Ostros), potrošači na području Čeluga u blizini KIPS-a i pekare “Montenegro”, RAPEX-a, dio Barskog Polja i Milanovića.

Kotor

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Markov Rt-Jerovica – dio potroašača.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni:Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Buče.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Zminac.

– u terminu od 09 do 16 sati: Rajkovići, Vrh, Nedakusi, Pavino polje, Gorice, Nikoljac – Rogojevići, Stožer, Zminac.

– u terminu od 09 do 17 sati: Vergaševići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Radigojno, Međuriječje, Rečine, Dragovića polje, Ljuta.

– u terminu od 08 do 16 sati: Smira, Drndari, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Krasića strana.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, uže gradsko jezgro Petnjice, selo Johovice.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Gornja Rženica, dio Velike.

– u terminu od 09 do 16:30 sati: Sela: Ski Lift, Gropa, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio sela Đurička Rijeka (kratkotrajna isključenja DV10 kV Meteh).

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio prigradskog naselja Bandžovo Brdo.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Mala Crna Gora, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Strug.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

