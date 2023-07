U utorak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 18. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Lješanska nahija- Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica Bratonožićka i dio naselja oko groblja u Zagoriču, Liješta, Dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća, Dio Tološa, naselje preko puta Volija prema Bloku 9

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Dio Bioča uz obalu Male rijeke, Milunovići, Šijaci, Dio Mrka uz magistralu, Vodovod Bioče i naselje oko Vodovoda

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Glava Zete, Baloče, Pištet

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Plužine

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasen

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Cerovo, Koravlica

Kotor

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Krivošije, Ledenice, Dragalj

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: Lastva Grbaljska -dio potrošača

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Donja Kolomza

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Potrošači na području Grdovića i Veljeg Sela, dio naselja Ilino iznad pruge

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica , dio sela Trpezi

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Zaostro

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Oblo Brdo

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: dio sela Ulotina

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: selo Gusnice, Malindubrava

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Hoti-Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Ulice:Racina , Ribarska i Jezerska

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Donji Lepenac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Žari – Brezovac, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Siga, Šundek, Jokići, Jakovići, Stevanovac, Slatina, Gostilovina, Stričine, Pobrsijevići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredina, Zaboj, Crvena lokva

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Međuriječje, Dragovića polje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Smira, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Dobrinje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Prijelozi 2-Zakom, Bliškovo, Rasovo – Rastoka , Unevina – iznad pruge, Sutivan , Božovića Polje, Orahovica

-u terminu od 8:30 do 18:00 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac, Potoci, Pašića Polje, Femića krš, Žurena, Laholo, Brzava, Prijelozi, Kaševari, Zagrad, Kostići, Dubovo, Bioča, Crniš, Jagoče, Lozna, Poda, Srđevac, Trubina

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Vergaševići

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Palež

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

