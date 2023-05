U utorak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 9. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulica 8 marta oko Titeksa, ulica Franca Prešerna i Zagrebačka, dio Donjih Kokota.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Jelenak, Klanica, Kukoševina, Farma koka, Pocijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Bobilja, Donji Martinići, Kruščica, Topolovo, Donje selo, Ždrebaonik, Međice, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Ivanj uba i Jablan (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

– u terminu od 08 do 15 sati: Vučica, Ministarstvo odbrane, Gimnazija Danilovgrad, Kasarna, Glavica, naselje iza Hotela Perjanik, Zagreda, Orja Luka, Orašje, Velje Polje, Sladojevo Kopito, Ćurilac, Grlić, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Garmin, Ramini, Crna Gora Cop DOO u Grliću, Fru Monte, Đurović, Jovović i Đurović, dio Novog Sela, Bregovi Mijovića, dio Oraške Jame, Dio Veljeg Brda.

– u terminu od 10:30 do 12:30 sati: Dobro Polje i Glava Zete.

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Pod Uba.

– u terminu od 09 do 19 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dabovići, Dio Lukova, Granice i Tupan

– u terminu od 10:30 do 15 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj, Jovan Do.

Bar

– u terminu od 08 do 15 sati: Spičanska ul, dio naselja Mirošica i dio naselja Orovo.

Budva

– u terminu od 00 do 06 sati: kompletno područje gradskog jezgra Budve i Bečića zaključno sa Rafailovićima; Markovići, Brajići, Lapčići, Stanišići, Pobori, Prijevor, Seoce, Jaz, Poljice i dio Grblja (Lastva Grbaljska, Krimovice, Glavatičići, Trsteno, Gorovići, Zagora).

– u terminu od 07:30 do 18 sati: naselje oko manastira Reževići i dio naselja Reževići , Rijeka Reževića , Drobni Pijesak i Blizikuće .

– u terminu od 09 do 14:30 sati: pumpe vodovoda u Buljarici, Golubovići, Đurovići, Kisikana, Burine, “Messer DOO”).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Brdela, Gač, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel i dio naselja Kodre (kod pekare).

Kotor

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Stambene zgrade “Mravinjak” i okolina, dio naselja “Prvoborac”.

– u terminu od 10 do 11 sati: Perast – dio potrošača.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 18 sati: Granični prelazi Debeli Brijeg i Kufin, Kobila, Njivice, Žvinje, Sutorina, Mojdež, Tijesni Klanac, Beci, Lučići, , Prijevor, Šćepoševići, Sušćepan, Trebesin, Industrijska zona Igalo, Ratiševina, Gomila Filterska, Igalo i dio potrošača na Toploj.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Gračanice.

– u terminu od 09 do 17 sati: dio Ulotine.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Štitara.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Babića brijeg, Rasovo i Gornje Grančarevo.

– u terminu od 09 do 16 sati: Rasovo, Kukulje, Pavino polje, Božovića polje, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Rodijelja, Gornja Crnča i Pripčići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Međuriječje, Dragovića polje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Cerovica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Smira.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 14 sati: Gojakovići, Gornji Lepenac.

– u terminu od 08 do 15 sati: Štitarica II i Žari – Razboj.

– u terminu od 09 do 14 sati: Donji Lepenac.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze.

Plav

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Sela:Hakanje, Gropa i dio Vojnog Sela. (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Dosuđe, Kruševo, Izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori i Martinovići.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

Rožaje

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Razdolje.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS