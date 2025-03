U utorak višesatna isključenja zbog radova na mreži

U utorak će, zbog planiranih radova na mreži, bez struje ostati:

Podgorica

– u terminu od 07 do 15 sati: KIPS kvart kod Radoja Dakića.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, dio Brskuta, naselje oko velike TS u Zagoricu-ulicaPiperska, Zetagradnjine zgrade na Cetinjskom putu.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Dio Komunice, dio Novog Sela.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Prifte.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Laz, dio Žirovnice, dio Rubeža, Ploča Dragovoljska, dio Dragovoljića.

– u terminu od 09:30 do 14 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova, Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Potrošači na području Velje sela.

– u terminu od 10 do 14 sati: potrošači ulice Iva Novakovića uz obalu, Hotel Izvor, Hotel Sozina, Karuba, Madžari, Zlatni Nar, Galija, Hotel Korali, Hotel Južno More, potrošači ulice Zelen (Kovači, Perčobići, Madžari i drugu), Kaptaža Gošići, potrošači ulice broj 11, potrošači iznad magistrale Brca.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Mandra i Bašbuljuk.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio naselja uz ulicu majke Tereze, desna strana Ade.

Tivat

– u terminu od 09 do 11 sati: Kava.

Kotor

– u terminu od 08 do 15 sati: Jugodrvo oko Čikića, Livadice, kamenolomi Kobra i BRIV.

– u terminu od 09 do 12 sati: Dobrota područje oko crkve Sveti Matija.

– u terminu od 10 do 11 sati: Autokamp, Daošine, područje oko Psihijatrijske bolnice i Psihijatrijska bolnica, područje uz donji puta od Pomorske biblioteke do Oparenog Brijega.

– u terminu od 11 do 12 sati: Sveti Stasije-područje oko Makedonskog odmaralista, Kavalin.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Travunija- područje iznad stare željezničke stanice i motela “Pavlović”.

– u terminu od 08 do 16 sati: Igalo-područje oko hotela “Igalo”.

– u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Ratiševina, Sutorinsko Polje, Mojdež, Kulinovići, Andrići, Tijesni Klanac.

– u terminu od 11:30 do 13 sati: Podi, Jačeglav, Čela, područje oko tvrđave “Španjola”, Savina- područje oko tržnog centra i Apartmansko naselje, Ulica Stjepa Šarenca, područje okoKanli Kule i zidina Starog Grad, Karača.

– u terminu od 13:30 do 14:30 sati: Kumbor – područje uz donji put i područje oko Olimpije.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Božića, Bojovići, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Goražda, Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Lješnica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Pavino polje, Ivanje, Zaton-stara škola, Zaton – Klinac, Obrov, Njegnjevo – staro selo, Ravna rijeka, Sutivan, Božovića polje, Ravna rijeka, Božovića polje, Majstorovina, Slijepač most, Bojišta, Rakita, Mijatovo kolo, Pali, jabučno, Gevčina, Okladi, Srđevac, Lozna, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo, Vinilplast, Lelo, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Višnje, Sjerogošte, Bojići.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje, Donji Lepenac, Pržišta, Rudnica, Ćetkovići, Podbišće, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogadsko jezero, Gornji Lepenac.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Bor i dio Tucanja.

Plav

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio Vojnog Sela i Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 18 sati: Velike Krće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Vuča.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.