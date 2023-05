U utorak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica Iveze Vukova-Kučki Put

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Grlića, Daljam

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Oštrovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Usputnica, Višnjića Do

Kotor

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Krimovica

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Orahovac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Muo – dio potrošača

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Njivički put

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori, Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Šekular, dio sela Trešnjevo

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

, Dosuđe,Kruševo,Izbjeglička naselja,Vusanje,Izvori i Martinovići

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: selo Razdolje

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: dio sela Ulotina

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, -u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Šumanovac, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Podgora

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Šumanovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS