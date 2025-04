U utorak isljučenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 15 aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 09 do 17 sati: Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do

-u terminu od 08 do 15 sati:UlicaĐura Cagorovića,Ulica Veliše Popovića,Ulice Igmanska, Kadinjače, Triglavska, Plavska, Vardarska i dio naselja oko otpada Toskić preko rijeke Ribnice,Podsić,dio Stare Zlatice

Tuzi

-u terminu od 09 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Danilovgrad

-u terminu od 10:30 do 14 sati: Gornji Bandići, Zagarač, s obje strane novog puta za Danilovgrad – od Tomaševića prema Nikšiću, s obje strane starog puta za Danilovgrad – od Lazina prema Danilovgradu, područje između ta dva puta, centar Danilovgrada, Pješivci, dolina rijeke Zete od Orje Luke do Glave Zete, s obje strane novog puta za manastir Ostrog od Gorice i s obje strane Martinićkog puta – od Gorice do Martinića i prema Studenom (naizmjenična isključenja).

-u terminu od 9:30 do 10 sati:Glava Zete i Dobro Polje (moguće isključenje)

-u terminu od 07 do 15 sati:dio Veljeg Brda,dio Novog Sela.

Cetinje

-u terminu od 9:30 do 10:30 sati:komplet Riječka nahija

-u terminu od 11:30 do 13 sati:Cetinjske Pumpe (Sjenokos, Podgor i Višnjica), Građani, Podgor, Višnjica, Ljubotinj, Utrg i vodovod Budva (Podgor i Utrg)

-u terminu od 12:45 do 13:30 sati:Ljubotinj

-u terminu od 12 do 13 sati:Utrg i vodovod Budva (Podgor i Utrg)

-u terminu od 10 do 12 sati:Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Drušići, Prevlaka, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Božija Voda, Dobrska Župa i Đalci

– u terminu od 08 do 14 sati:Dodoši.



Nikšić

-u terminu od 08 do 17 sati:”Balosave, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Podljut,Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut,”” Dubočke Donje

(Bijela Vrata)””,””Cerovačka Glavica, (Zlatna Strana)””,”” Dubočke Gornje

(Pećinovac)””,Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja”

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio Lukova,Dio Laza,Vonjin Do.



Plužine

-u terminu od 08 do 15 sati:Dio Šćepan Polja.

Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje,Donji Lepenac,Pržišta,Juškovića potok,Osredine,Paćice,Rudnica.

Kolašin

-u terminu od o8 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje Mujića Rečine.

-u terminu od 08 do 15 sati:Žirci,Sjerogošte.

Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Lepenac.

Bijelo Polje

-u terminu od 08 do 15 sati:Bistrica,Gimnazija, Babića brijeg,Rasovo

-u terminu od 09 do 16 sati:Pavino polj,Ivanje Zaton-stara škola,Zaton – Klinac,Njegnjevo,Vinilplast, Lelo, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica,Sutivan,Ravna rijeka.

-u terminu od 10 do 15 sati:Škola Dušan Korać, Gornja Pruška, Donja Lipnica

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Goražde, Rovca, Dio sela Šekular.

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Božiće,Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica-Opština Andrijevica (419 potrošača)

Andrijevica 9:00 14:30 Izbjegličko naselje Kraštica, fabrika Soko Štark. Sela: Slatina , Zabrđe,Trešnjevo, dio sela Seoce- zaseok Gunjaje, dio sela Prisoja, naselje u blizini fabrike Soko Štark.

Petnjica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Lagatore

Plav

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke,Selo Mašnica.

Rozaje



-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Ćosovica.

Tivat

-u terminu od 08 do 09 sati: Sedmi kvart, Gornjolastovska, Ruljina,Vukov put, Nikelići,Donja Lastva III

-u terminu od 10 do 11 sati: Ruljina, Donja Lastva II, Donja Lastva I, Obala Filipa Miloševića

-u terminu od 12 do 13 sati:Mažina-dio potrošača, Pod Kuk

-u terminu od 13 do 14 sati: Cetinjska, Jurija Gagarina, Peraška, Risanska, Hercegnovska, Novosadska.

Herceg Novi

-u terminu od 07:30 do 14 sati: Kameno, Podi, Mokrine, Kruševice, Ubli, Vrbanj

-u terminu od 09 do 13 sati:Bijela -područje iznad magistrale (Prvoborac zgrade),Ulica Orijenskog bataljona, područje oko “Ognjišta”, Crveni krst-dio potrošača.

-u terminu od 11 do 15 sati:Bijela-područje ispod magistrale od Brodogradilišta prema Kamenarima,Bijela – Naselje Bijela Školjka.

Kotor

-u terminu od 08 do 16 sati:Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Paprati, Lukavci, Popova ulica, Šišići, Prijeradi

-u terminu od 10 do 12 sati: Orahovac- Moskovska ulica, područje na izlazu prema Perastu.

Budva

-u terminu od 10 do 11 sati:Dio naselja : Reževići

-u terminu od 11 do 12 sati:Dio naselja : Reževići , Perazića do.

-u terminu od 12 do 13 sati:Hot. As

-u termini od 09 do 10 sati:Ben.pumpa : Europact Reževići

-u terminu od 13 do 14 sati: Dio naselja : Krš Medina

-u terminu od 14 do 15:30 sati: Dio naselja : Petrovca, 4 jul

Bar

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati:Sotonići, Bukovik, Brčeli, Podgor

-u terminu od 08 do 14 sati:Dio potrošača u Dobroj Vodi i prema Makini Vučinića,Potrošači u priobalnom pojasu, Žukotrlica, Vitići.

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati:Sotonići, Bukovik, Brčeli, Podgor

-u terminu od 09 do 15 sati:radovi se izvode od 15.04.2025 do 18.04.2025 dok potrošači konzima Sutopmre napojaće se preko Buljarice

Ulcinj

-u terminu od 08 do 15 sati:dio Meteriza: ulica Buda Tomovića i ulica Hafiz Ali Ulqinaku kod hotela Nobel,Dio Donjeg Štoja: Beogradsko naselje.

-u terminu od 09 do 15 sati: potrošači naselja donji štoj,potrošaču naselja Zupci.



Pljevlja

-u terminu od 09 do 15 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo

-u terminu od 09 do 9:30 sati:Šumani, rudnik u Borovici, Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara.

-u termin od 09 do 17 sati:Rabitlje,Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.



