U utorak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati:Potoci, Manastir Duga, Milunovići, Radunovići, Šujaci, Dromira i Kupine,Staniseljići,Progonovići,Prift

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 15 sati:dio Novog sela, Savović, Volmont, dio Livada Bandića (kratkotrajna isključenja),Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena paprat, Podkuk, Vučji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje,Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (moguća kratkotrajna isključenja),Luke, Jelenak i Kula Lakića,Dio Komunice,Malenza

Cetinje

-u terminu od 08 do 15 sati:Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati:Laz,Dio Laza, dio Dragovoljića

Plužine

-u terminu od 08 do 15 sati:Dubljevići

Kotor

-u terminu od 08 do 16 sati:Kovači, Glavatičići, Zagora, Krimovice, Trsteno, Platamuni

-u terminu od 09 do 12 sati:Marići, Dumidran



Budva

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Dio nas. : BULJARICA, FABRIKA VAGONA,Dio nas. : Buljarica , Đurđevo brdo , BULJARICA-OBALA

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati:Potrošači na području Miljanovo mosta, Zaljeva, Svetog Ivana, dio potrošača u Dobroj Vodi i tunel “Ćafe”,Potrošači u naselju Turčini (Stari Bar)

Ulcinj

-u terminu od 8:30 do 15 sati:dio naselja uz ulicu majke Tereze,dio naselja Vladimir od džamije do Osnovne Škole “Bedri Elezaga”

-u terminu od 8:30 do 13 sati:objekti kod restorana na desnoj strani Ade Bojane

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 08 do 15 sati:Višnje,Bojići

Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 sati:Feratovo polje,Donji Lepenac,Pržišta,Rudnica,Ćetkovići, Podbišće, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogadsko jezero,Gornji Lepenac,Babića polje

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 16 sati:Pavino polje,Ivanje, Zaton-stara škola,Zaton – Klinac,Obrov Njegnjevo – staro selo,Dobrakovo,Ravna rijeka,Rakonje,Sutivan,Srđevac, Lozna, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče

Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo,Vinilplast, Lelo, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica,Božovića polje



Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS