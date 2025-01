U utorak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži u utorak 21.,januara bez,napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 12:30 do 13:30 sati:Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi, Draževina, Podstrana, Popratnica, Kornet i Krusi, Beri, dio Gornjih Kokota i Šteke, benzinska pumpa Vuk Petrol i hangari uz magistralu

-u terminu od 08 do 15 sati:Ulica II sandžačke brigade, dio Ulica Španskih boraca, dio ulicaŽikice Jovanovića Španca, Ulica Koste Raćina i dio naselja preko Ribnice,Ulice Igmanska, Kadinjače, Triglavska, Plavska, Vardarska i dio naselja oko otpada Toskić preko rijeke Ribnice,Cerovice,Ulica Sarajevska, Ulica 8 jula, Ulica Zetskog odreda i Ulica Franca Rozmana,Dio Brskuta,Naselje oko velike TS u ,ulicaPiperskaUlica Partizanski Put,Ird Šume,Lazorci

-u terminu od 09 do 15 sati: Ulica 4.Jula i Ulica vladike Visariona Borilovića i pumpa

-u terminu od 8:30 do 14 sati:Ulica Njegoševa, Karađorđeva i Bulevar Stanka Dragojevića

Tuzi

-u terminu od 08 do 15 sati:Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 13 do 17 sati: Srpska, dio Cijevne, Ljajkovići, Mitrovići i Mahala, Donji Kokoti, farma Radinović, Montkarton, Lekići i Grbavci, Barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega. (naizmjenična kratkotrajna isključenja)

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 15 sati: Dio Filendara,Dio Komunice,Dio Vučice

Cetinje

-u terminu od 08 do 16 sati: Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji Do



Nikšić

-u terminu od 08 do 14 sati: Srijede

-u terminu od 08 do 15 sati: Rudine, Trubjela, Trubjela (vojska), Krstac, Vonjin Do

-u terminu od 09 do 10 sati: Rubeža, dio Oštrovaca

-u terminu od 9:30 do 10:30 sati: Rubeža , dio Žirovnice

Ulcinj

-u terminu od 08 do 14:45 sati:Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

-u terminu od 08 do 12 sati: dio centra Donjeg Štoja, Maraševa ulica

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati: Velje Selo, Kunja, Gorane, Duški, Pelinkovića

Budva

–u terminu od 09 do 10:30 sati: Hotel Montenegro stars

– u terminu od 10:30 do 12:30 sati: MBTS WTE 1(postrojenje)

-u terminu od 12:30 do 13:30 sati: MBTS WTE 2(Komunalno)

– u terminu od 13:30 do 14:30 sati: TS O Hot. Splendid

-u terminu od 14:30 do 15:30 sati: Polje,Mainski Put,Veli vinogradi, Zaobilaznica, Babilonija, Žrtava fašizma.Dio nas Sv.Petka



Tivat

-u terminu od 08 do 09 sati:Mrčevac 1

-u terminu od 09 do 10 sati: Bogišići (Bogišići 2 i Bogišići 3)

-u terminu od 10 do 11 sati: Radovići 1, Radovići 3, Radovići 4, Novo Naselje 1, Novo Naselje 7

Herceg Novi

-u terminu od 08 do 15 sati: Sitnica, Beko, RSS Promonte

Kotor

-u terminu od 09 do 13 sati: Mečerov Brijeg

-u terminu od 08 do 16 sati: Jugodrvo, Radanovići -do škole Donja Sutvara, Vranovići, Lješevići, Bigova,Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Platamuni, Trsteno, Krimovice

Mojkovac

-u terminu od 09 do 15 sati:Školski centar (Gornji Mojkovac)

-u terminu od 08 do 15 sati: Rudnica,Babića polje,Babića polje

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Đuđevina, Raičevine, Podi, Ulica, Sreteška gora, Bare, Smira, Drijen, Uljari, Petrova ravan, Sela

-u terminu od 08 do 15 sati: Smolice,Bulje,Bojići

-u terminu od 09 do 15 sati: Smailagića polje,Industrijsko,Policija,Silos,Donje Lipovo,Sjerogošte,Biočinovići 1,Lugovi

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 16 sati: Pavino polje,Grančarevo,Stubo,Ivanje,Ličine – Korita,Zaton-stara škola,Zaton – Klinac,Rakonje,Obrov,Njegnjevo – staro selo,Dobrakovo,Sutivan,Ravna rijeka

Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad

Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo,Kruševo, Pripčići,Lješnica 3

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati:Dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Dulipolje,dio sela Đulići

Petnjica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio opštine Petnjica,Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Plav

-u terminu od 09 do 14:30 sati:Dio sela lijevi Meteh i selo Komarača

Rozaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Biševo ,Ul Mustafe Pećanin i Fetahovića Mahala

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS