U utorak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 22. oktobra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Dio Veruše, dio Veruše oko pilane, dio Dahne iza stovarišta Volvoks.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Zeta

– u terminu od 09 do 15 sati: Barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk, dio Pričelja, Lazine oko Spomenika, Lazine.

– u terminu od 07 do 16 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 07 do 16 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: naselje od stadiona prema Donjem Kraju (moguće kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 09 do 19 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Korito, Meoci, Bijelo Polje, Ubli, Prisoja i Bijele Poljane.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Lukovo, Donje Crkvice, Vrzipov Do.

– u terminu od 09 do 14 sati: Povija, Dabovići, Ostrog, Manastir Ostrog.

Plužine

– u terminu od 08 do 17 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Bar

– u terminu od 09 do 10 sati: Ložiona Depo (Željeznica Depo), .

– u terminu od 10 do 11 sati: Stambena zgrada ZIB F42 ulazi 3A i 3B Likali ključarska radnja Džaja, Ribolovna oprema, Lokali u ulici Vladimira Rolovića preko puta Tri Kule ( Optika Potilux, Hair studio Niko, BebaKids, Stomatološka ordinacija Leković i drug u njihovom redu).

– u terminu od 11 do 12 sati: Stambene zgrade u ulici 24Novembar ili Dinastije Petrović po novom od optike Rakočević i caffe Bracere do cvjećare Orhideja.

– u terminu od 12 do 13 sati: Stambene zgrade u ulici Jovana Stojanovića od optika Lika, Centar Mall, komplet Spuške zgrade, Zlatiborske zgrade, reasoran Savoja, Banka Adriatika, i komplet Kongrapove zgrade sa auto školom LeMan, Zetagradnja i Agava.

– u terminu od 13 do 14 sati: Stambene zgrade u ulici Jovana Stojanovića od Caffe Amići prema Burger Place i zlatari Tkalec, Hemijska Čistiona Pingvin, Kladionica MaxBet, Kladionica Vulkano.

– u terminu od 14 do 15 sati: Tršnica dio naselja oko Zelene Pijace, zdrada EuroMix poliklinika Zejnilović, Stambene zgrade preko puta Katedrale i lokal Pešić Parket, Stambene zgrade iza Vatrogasne Službe do lokala Las Ramblas.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Sveti Đorđe.

– u terminu od 08: 30 do 13 sati: dio centra Štoja (ulice Rudaj, Rožajska, Novosadska, Sandžačka, Podgorička, Gusinjska, Bjelopoljska, Zrenjaninska).

– u terminu od 09: 30 do 12: 30 sati: naselje Femić i Donji Štoj.

Kotor

– u terminu od 09 do 11 sati: Stoliv, Markov Rt.

– u terminu od 09 do 12 sati: Dub, Trojica, Kavač, Pržice, Stara Forteca, Crveni brijeg, Lovanja, naselje oko tunela sa Grbaljske strane, Tunel Vrmac.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 15 sati: Dubravica, Žager, Dio potrošača pored novog Hotela Žager prema Brodogradilištu, Todorovići.

– u terminu od 13 do 14 sati: komplet konzum Topla I, Topla II, Topla III.

– u terminu od 13 do 15 sati: komplet konzum Igala, Njivice, Žvinje, Sutorina.

Andrijevica

– u terminu od 08: 30 do 14: 30 sati: djelovi Trešnjeva i Božića.

Berane

– u terminu od 08: 30 do 14: 30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Taluma i tunel Tifran.

– u terminu od 09 do 12 sati: Babino, Dragosava, Zagrađe, Dio sela Goražde (potrošači koji se napajaju sa TS 10/0, 4kV Goražde 1, Goražde 3(Vodovod) i Goražde 4) i Hemijska industrija Polieks.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Rijeka, Ćukovac, Sutivan,

– u terminu od 08 do 16 sati: Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Kičava,

– u terminu od 09 do 16 sati: Babića brijeg, Grančarevo, Bliškovo, Rasovo – Rastoka, Zaton, Dubovo, Pavino polje-Draškovina, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Goduša, Sipanje, Crhalj, Ivanje.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Đuđevina, Raičevine, Podi, Ulica, Sreteška gora, Bare, Smira, Drijen, Uljari, Petrova ravan, Sela, Padež, Ravni, Vranještica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Mioska.

– u terminu od 09 do 15 sati: Rovačko Trebaljevo.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 14 sati: Gornja Štitarica

– u terminu od 08 do 15 sati: Uloševina, Crvena lokva

– u terminu od 09 do 14 sati: Osredine, Zaboj, Crvena lokva.

Gusinje

– u terminu od 08: 30 do 14: 30 sati: Kačanik.

Petnjica

– u terminu od 08: 30 do 14: 30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.

– u terminu od 09 do 12 sati: kompletno područje Petnjice.

Plav

– u terminu od 08: 30 do 14: 30 sati: Skić, Korita, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Prnjavor, Malo Selo, RDC (Kofiljača), Đurička Rijeka, Bogajiće, Vojno Selo, Hakanje, Gropa, Jasenica, Hoti i Zabelj.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo, Male Krće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14: 30 sati: Fejzići.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

