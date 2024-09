U utorak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 03. septembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca (kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Orje Luke

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Suk

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Osredina, Stanjevića Rupa

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Lastva Čevska

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Plužine

-u terminu od 10:30 do 16:00 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane , Zakamen, Podprisoje, Gornja Brezna, Lug, Donja Brezna selo, Pilana

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Donji Unač

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pišče

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Presjeka

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 korisnici na području Alkovića Brijega

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: dio korisnika na području Ahmetovg Brijega

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 10:30 sati: Donji Štoj, kod 4.jula

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Sveti Nikola

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Male Krće

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Koši Do, Marić Vukoman, Pilana Brašanac, Otilovići, Lukavice-MOGUĆA KRATKA ISKLJUČENJA NA POČETKU I ZAVRŠETKU RADOVA

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Mihailovica, Vijenac, Marić Vuko, Ranč, Carina Ranč

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati. Babino

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce , dio sela Zabrđe

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Kalica, dio sela Radmanci

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Velika

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Meteh,Jara i Babino Polje – Kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grahovo

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Gornja Štitarica

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Selišta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crvena lokva, Krstac – Vukadinovići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Gornja Rovca

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Vrujca

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Medanovići, Babića brijeg, Zaton, Ribarevine, , Ramčina, Zaton, Goduša , Crhalj, Dubovo

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Biokovac, Sadici, Krstače, Bijeli potok, Mahala, Grubješići, Vergaševići, Kovren, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Kičava

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Lješnica

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

