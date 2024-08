U utorak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 13. avgusta , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Zgrada Cijevne komerc kod Vile Ljubović, Draževina, dio Buronja, dio Veruše, dio Gradca.

– u terminu od 08 do 17 sati: Golužba-ul Vladike Ruvina II Boljevića.

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Naselje oko bivših Nikšićkih semafora.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oraovica.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 17 sati: Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 09 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Tuzi

– u terminu od 08 do 16 sati: Stadion Tuzi.

– u terminu od 08:30 do 10 sati: Benziska pumpa Vuksanlekići.

Zeta

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 09 do 15 sati: Ponari, Vukovci.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Stubičko Međeđe, Seoca, Vučje.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Donji Unač.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Zabrđe, Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići i dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Mašte i Donje Ržanice.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Cerovo, Grubješići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Medanovići, Ribarevine, Ribarevine, Ostrelj, Ribarevine, Ramčina, Zaton, Babića brijeg.

– u terminu od 09 do 17 sati: Lipnica, Lješnica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Gornja Rovca.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 12 sati: Crvena lokva, Selišta.

– u terminu od 08 do 15 sati: Krstac – Vukadinovići, Polja.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Radmanca i Kalica.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Meteh, Jara i Komarača (kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh), dio sela Gornja Rženica.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Plunca i Grahovo.

– u terminu od 12:30 do 13 sati: Pogoni: Autoservis, Dekor, Fabrika Mašinskih djelova, Tofi i Ibar Mont, Titeks i Kristal, Naselja: Zeleni, Žute Litice i Županjica, Sela: Kujevići, Fejzići, Dautovići, Plunca, Babići, Grahovo, B.Crkva, Biševo, Luke, Redžovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Džudževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont, TV Repetitor, Hurije, Grahovo, Gornja Lovnica, DonjaLovnica, Bubovići, Klanac, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće.

– u terminu od 12:30 do 15:30 sati: DV 10kV -Izvodi-Naizmenično u trajanju ne dužem od 45 minuta.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS