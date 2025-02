U utorak isključenja stuje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 04. februara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Staniseljići, Ljevorečke Tuzi, Gola Strana

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, Luke, Jelenak, Kula Lakića, dio Filendara, dio Komunice, dio Novog Sela, Lazine oko Spomenika

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pišče, Brijeg, Šćepan Polje, Paklice, Tara-Grab

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine , Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela , Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do, dio Granica, dio Lukova

Tivat

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Zabrđe, Petrovići, Obosnik (poluostrvo Luštica)

Kotor

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kovači, Glavatičići, Zagora, Krimovice, Trsteno, Platamuni

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Bratešići

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Ljuta

Ulcinj

-u terminu od 8:30 do 11:00 sati: dio naselja Kodre kod auto servisa Millenium

-u terminu od 11:00 do 14:30 sati: Repetitor Možura

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: naselje uz ulicu majke Tereze

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Brdela, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: korisnici na području Velikog Ostrosa, korisnici na području Ckla, korisnici na području Kunja, Veljeg sela, Duški; Gorane, Kovačevića, korisnici na području Velikog pijeska ispod hotela “BH” i marketa “Voli”

-u terminu od 12:00 do 13:00 sati: korisnici poslovnih objekata preko puta Tri Kule, stambena zgrada ZIB-a, ključarska radnja Džaja, knjizara Olovka i lokali u blizini

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: samo u uzem centru Grada kratkotrajno 20 min bez napona: korisnici iz stambenih zgrada od cafe Amici, hemijska čistiona Pingvin, Kladionica Vulkano, Zlatara Tkalec, Frizerski salon Rock”N Hair.

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: dio korisnika Žukotrlice, Amfora, potrošači uz magistralu od Auto djelova BB Sport do Crvene plaže i Črvnja, potrošači u ulici Bokeljške brigade, potrošači u Omladinskoj ulici, apartmani Vitić, potrošači u ulici Mila Damjanovića, potrošači u ulici Prva, Druga, Treća, Četvrta, Peta u Zelenom Pojasu, Put Vitići, Bazeni, Vitići, Prekookenska

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo, dio sela Đulići

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Suho Polje

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Meteh, dio sela Bogaiće

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Radetina

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka, Kruščica, dio opštine Petnjica

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Lepenac, Babića polje

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Jasenova, Mrtvo Duboko, Bojići

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Stubo, Ivanje, Grančarevo, Ličine – Korita, Zaton-stara škola, Zaton – Klinac, Rakonje, Obrov, Njegnjevo – staro selo, Dobrakovo, Sutivan, Ravna rijeka, Lješnica 3, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo, Kruševo, Pripčići

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Distribucija, Okov, Kalia, ŠIK Lim, Lovćen Osiguranje, Gornji grad, Sud, Bomer

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Velike Krće

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Suvodo

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac

