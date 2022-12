U utorak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 13. decembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Vrbica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio Tološa oko Groblja u Tološima, Partizanski Put, dio naselja preko puta Velike TS.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno, dio Donjeg Zagarača, Donji Martinići-Kiro Radović i Prentina Glavica.

– u terminu od 09 do 12 sati: Most Radovića, Kiro Radović, Prentina Glavica, Podglavice, Šišković, Stanjevića Rupa, Lije, Burum, Fabrika stanova, Ciglana, Kuline, Srednja Glavica, Pištet, Krečana i Šišković.

– u terminu od 10 do 14 sati: dio Novog Sela, dio Livada Bandića, Savović, Velmont, dio Lužnice, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac. Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje.

Cetinje

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Područje Katunske nahije: Cuce, Bjelice, Čevo, Velestovo, Markovina, Ubli, Bijele Poljane, Ćeklići, Resna i područje Lastve Čevske.

– u terminu od 09 do 15 sati: Drušići.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Brankov Do.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Donja Brezna, Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno.

Bar

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio naselje Brčeli.

Budva

– u terminu od 07:30 do 18 sati: naselja Prijevor i Seoc, naselje Poljice, naselje Svinjišta, dio naselja Lastva.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Naselje Čelobrdo.

– u terminu od 09 do 10:30 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor, Bijele Poljane.

– u terminu od 15 do 16:30 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor, Bijele Poljane.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela, Repetitor Možura.

Kotor

– u terminu od 08 do 13 sati: Rakite – donji dio naselja.

– u terminu od 09 do 12 sati: područje iza TC Kamelija, Dub.

– u terminu od 10 do 13 sati: Morinj.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 14 sati: Modra Ploča- Čela.

– u terminu od 08 do 15 sati: Kamenari –Jošica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Tijesni Klanac, Mojdež, Kulinovići

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Planinski katun Gradišnica.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kaludra.

Bijelo Polje

– u terminu od 07 do 17 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Drndari, Pape, Skočigorina, Grančarevo, Ujniče, Tomaševo, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Strojtanica, Rasovo, Loznice, Obrov, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex, Repetitor ‘Kurilo’.

– u terminu od 08 do 14 sati: Cerovo-Begovina.

– u terminu od 09 do 16 sati: Osmanbegovo selo, Radulići, Dobrakovo, Dubrave, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kostići, Kaševari, Potci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Jagoče, Trubina, Crniš, Pavino polje, Kruševo, Pripčići i Orahovica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Rogobore, Bakovići, Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, mHE Bukovica, Sjerogošte, Smira.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 08 do 17 sati: Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Ski centar 1450, Paljevinska.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Gornja Polja, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta.

– u terminu od 09 do 14 sati: Kaludra.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela:Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista, selo Bor.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 14 sati: Rudnik u Borovici, Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara-

– u terminu od 09 do 17 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Honsiće.

Žabljak

– u terminu od 09 do 16 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

– u terminu od 10 do 12:30 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepacko Polje, servis Stijepovic, hotel Polar Star, engleske vikendice, Borje, Ninkovici, Lukšic, Šumanovac, Savin Kuk, staro pazarište, supermarket Aroma, zgrade Mugoša, stambena zgrada Razvršje, profesorska i sindikalna zgrada, Pejov Do, sportski centar, bolnica, hotel Planinka, hotel Žabljak, ul. Narodnih heroja, Jakova Ostojica, Vojvode Mišica, dio trga Durmitorskih ratnika, Junca Do, restoran Javorovaca, zgrada Sindikata, zgrada Policije, naselje Klaonica, dio ul. Mojkovacke, ul. Arsenija Gagovica, Novice Cerovica, Ekonomija, Buljov Pod i dio ul. Njegoševe, pumpe na Crnom Jezeru, hotel Durmitor, Titova vila, zgrada Nacionalnog parka, ul. Jovana Cvijica, Vilotija Blecica, jedna kuca u Petrovoj strani, hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul.Gavrila i Jovana Šibalije, odmaralište Jelika, naselje Pecica Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekica, Baja Pivljanina, restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuca, supermarket Voli, Hipotekarna banka, ul.Vucedolska, Sinjajevinska, Drobnjacka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovacka, Svetog Save, Božidara Žugica, Marka Miljanova, ul. Vuka Karadžica, tržni centar i dio ul. Narodnih heroja, Gorsko Oko, Upravna zgrada Šik, ruske vikendice u Motickom Gaju, Smrcevo Brdo, Javorje, Milovic, Lekovic, Razvršje, Kocacevic, Usijek, Bojbaša, Moticki Gaj, Moticki Gaj-Šarovic, Stijepovic-CHF, restoran Izvor, Virak, Pošcenski Kraj, Pašina Voda, Kovcica, Vukodo, Kujundžic, Provalija, Tepca, Reciklažni Centar, Kovacka Dolina, Prisoje, Pitomine, Bosaca, Vjetrena Brda, objekat Vojske na Štuocu, Uskoci, Palež, Kocado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Radovan Luka – moguća isključenja u navedenom terminu u trajanju do 60 min.

– u terminu od 11:30 do 14 sati: Njegovuđa, Baza, Rasova, Aluga, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Pilana Njegovuđa, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja – moguća isključenja u navedenom terminu.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS