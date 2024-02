U utorak isključenja struje u više opština zbog radova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 6. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, naselje iza marketa Venkor, dio ul. Miloja Pavlovića, Borisa Kidriča, Vojvođanske, ulica Veliše Popovića

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Miletine Njive, Madra, dio Rogama, Vranjske Njive, naselje oko velike trafostanice u Zagoriču (PG1) – Piperska

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stanaj Adžaj

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Mataguži, dio Trešnjice, dio Balabana, Gošići i Odžino Polje

Podgorica/Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Velje Brdo, dio Rogama, firma Eminent, Stanić, Pričelje, Donje Šume, Grupo Market, Markovo Kopito i Šampinjoni

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Novog sela, Suk, dio Mamućevine, dio Begovina, Plana, firma Kovinić, Strahinjići, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pržine

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Mandići, Glava Zete, Slap Zete

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Lovćenska Ulica i Humci

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bajovo Polje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Rubeža, Štrpca

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Briska Gora,Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke,

Bar

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: stambena zgrada Brčvaka kod kružnog toka, dio naselja oko zgrade Babovića, dio naselja uz magistralu kod skretanja za Bolnicu i iza pekare Montenegrio

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Mirošica, Vinogradi i dio Zagrađa, Kekec, Crveni Krst, Zagrađe ZIB, Hotel Nikšić, Korali, Južno more, Ivan Milutinović, Ineks, Ratac, Brca zelen, Kapraža, Gošići, Pobrđe, Rutke, vorište-Sutomore, Prepumpna stanica, Partizanski put, Sozina, Pribij, Marovići, Kotorska vrata, Bjelila – Zlatibor

Budva

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: REGIONALNI VODOVOD – CS BUDVA. TOPLIŠKI PUT BB

Herceg Novi

-u terminu od 9:30 do 10:30 sati: Igalo- područje oko Dječijeg Vrtića

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Igalo- područje oko hotela “Igalo”

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Mokra Ploča- Crveni Brijeg-Trojica

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Orahovac -dio potrošača

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Murovac

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: selo Crni Vrh

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo , sela Poda i Sućeska

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Martinoviće- Kratkotrajna isklučenja

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Besnik

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kraljevo kolo, Štitarica

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Padež, Dragovića polje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Vrujca, Ravni

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Mateševo 2

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Tomaševo, Čokrlije

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Nikoljac – Kotlara (Dio naselja oko zatvora)

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

