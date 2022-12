U utorak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 6. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 9 do 15 sati: Beri, Gornji Kokoti i Šteke;

– u terminu od 9 do 15 sati – dio Tološa u okolini Groblja;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Stare Zlatice.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja);

– u terminu od 8 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo, Studeno, Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica i dio Donjeg Zagarača.

Tuzi

– u terminu od 8 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Cetinje

– u terminu od 8 do 16 sati: područje Katunske nahije (Cuce, Bjelice, Čevo, Velestovo, Markovina, Ubli, Bijele Poljane, Ćeklići, Resna i područje Lastve Čevske).

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Školska ulica, Gračanička, Trgovačka, dio Kličeva, Bulevar 13. jula, ul. Stubička, Velimlje i Dolovi.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati: Mratinje selo, Repetitor Mratinje i Borkovići.

Herceg Novi

– u terminu od 7 do 15 sati: Mojdež, Tijesni Klanac i Kulinovići;

– u terminu od 8 do 14 sati – Modra Ploča;

– u terminu od 8 do 15 sati – Kamenari-Jošica.

Kotor

– u terminu od 9 do 12 sati – Jugodrvo – Čikić;

– u terminu od 10 do 13 sati – Morinj;

– u terminu od 9 do 12:30 sati – Zlatne Njive i Mečerov Brijeg;

– u terminu od 9 do 12 sati – Markov Rt (područje oko Instituta Vrmac).

Budva

– u terminu od 8:30 do 13:30 sati – dio naselja Čelobrdo.

Bar

– u terminu od 8 do 14 sati: Vučkovići, Ribnjak, Maksim, Boškovići i Sušara;

– u terminu od 9 do 14 sati – naselje Ilino i Donje Zaljevo;

– u terminu od 7:30 do 18 sati – naselje Gošići (Brca).

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel i Brdela.

Pljevlja

– u terminu od 8:30 do 17 sati: Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša i Đurđevića Tara;

– u terminu od 9 do 17 sati: Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Gradac, Pupovići, Kordovina i Maoče (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić i Provalija.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 14 sati – Osmanbegovo selo;

– u terminu od 8 do 12 sati – Ravna Rijeka;

– u terminu od 11 do 14 sati – Ostrelj;

– u terminu od 9 do 17 sati – Dobrakovo;

– u terminu od 9 do 16 sati: Ravna rijeka (izvod Sopljače), Pavino Polje, Nedakusi, Orahovica, Kruševo i Pripčići;

– u terminu od 7 do 17 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Drndari, Pape, Skočigorina, Grančarevo, Ujniče, Tomaševo, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Nedakusi-Lelo, Vinilplast, Kisela voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbreže, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Oluja, Gubavač, Voljavac, Bijedići, Rodijelja, Brčve, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo i Požeginja.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Kos 1, Kos 2, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora i Vranještica;

– u terminu od 8 do 15 sati: Smira, Rogobore, Bakovići, Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, mHE Bukovica i Sjerogošte;

– u terminu od 8 do 17 sati: Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Ski centar 1450 i Paljevinska.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 15 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Gornja Polja, Ambarine, Pržišta, Matovine i Selišta;

– u terminu od 9 do 14 sati – Kaludra.

Andrijevica

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Kruševo i Glavaca.

Petnjica

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Vrbica.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Brezojevice i Šarkinovića Lakat.

Rožaje

– u terminu od 11 do 14 sati: Zeleni, Žute Litice i Županjica i preduzeća Autoservis, Dekor, Fabrika mašinskih djelova, Tofi i Ibar Mont.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

