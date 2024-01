U utorak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 16. januara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Kakaricke iznad kasarne Masline, dio Stare Zlatice, Naselje oko Ruske Ambasade, UlicaMašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte, Ulica Sitnička.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Novog Sela, Podanje.

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji Do.

Nikšić

– u terminu od 08 do 11 sati: Savino Brdo.

– u terminu od 09 do 14 sati: Ul. Trebješka, Bulevar 13. Jul, dio Mrkošnice, mali most-Kličevo, dio Kličeva, Ul. Milice Vučinić, Ul. Baja Sekulića, Ul. Nikole Đurkovića, Ul. Branka Deletića, Ul. Voja Deretića, Ul. Maše Jelića, Ul. Milovana Pekovića.

– u terminu od 10 do 12 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova, Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

– u terminu od 11 do 14 sati: Riječani.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Potrošači na području Virpazara (grada), Zabesa i Boljevića, dio potrošača u blizini bolnice “Blažo Orlandić” i Islamskog centra.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke.

– u terminu od 09 do 10 sati: dio naselja Đerane iza Doma Zdravlja, zgrade Doma Zdravlja i Opštine, zgrade Solidarnosti i naselje iza uz ulicu 28. decembra.

– u terminu od 09 do 13 sati: dio naselja Salč.

– u terminu od 10 do 13 sati: objekat nekadašnjeg restorana “13.Jul”(kod restorana Piano).

– u terminu od 12 do 14 sati: dio naselja Đerane iza Doma Zdravlja, zgrade Doma Zdravlja i Opštine, zgrade Solidarnosti i naselje iza uz ulicu 28. decembra.

Kotor

– u terminu od 09 do 10:30 sati: Sveta Vrača 1, donji dio naselja.

– u terminu od 09 do 12 sati: dio potrošača u Centru Morinja.

Andrijevica

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Poda i Sućeska.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Crni Vrh, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Strojtanica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ostrelj, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijkeka, Ćukovac, Novi tržni centar, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Čeoče, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac, Lješnica, Čokrlije, Goduša Rebronje, Jagoče, Lozna-Sajkovac.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Mateševo, Dragovića polje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Donja Štitarica.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dolja i Grebaje.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Murovac i Javorova.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Gornje Rženice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 11 sati: Dio ul. Ratnih vojnih invalida, Velimira Jakića, zgrade u ul. Velimira Jakića, restoran Oaza.

– u terminu od 09 do 15 sati: Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova.

– u terminu od 09 do 15 sati: Kalušići, , živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže – moguća kratka isključenja na početku i završetku radova.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Radetine.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

