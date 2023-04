U utorak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:30 do 10:30 sati: Lješanska nahija – Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe, Orasi, Draževina, Popratnica, dio Podstrane, Krusi, Kornet, Gornji Kokoti, Šteke, Beri, Podstrana, Liješnje, Ledo i Keramika

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje oko Škole Radojica Perović, Farmaci ispod magistrale, Ulica Aleksandra Lesa Ivanovića, Velimira Stojanovića, Ljevorečke, Ljuba Ćupića, Bjelasičke, dio Donjih Kokota

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići

Zeta

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Golubovci, Mojanovići, Goričani, Željeznička stanica Golubovci, Vujačića Mahala, Krst Mojanovića, Balijače, Trešnjica, Balabani, Odžino Polje, Gošići, Mataguži, Rog Livade, Šijaci, Gostilj i Studenac

-u terminu od 12:30 do 13:30 sati: Dom zdravlja Golubovci i dio oko njega, Bijelo Polje, Bistrica, Kurilo, Željeznička stanica Zeta, Begalci, Regionalni vodovod, Ponari, Vukovci, Šušunja, Berislavci, Plavnica, Radio centar Plavnica

-u terminu od 14:00 do 15:00 sati: Vranjina, manastir Vranjina

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gimnazija Danilovgrad, Kasarna, Glavica, naselje iza Hotela Perjanik, Zagreda, Orja Luka, Orašje, Velje Polje, Sladojevo Kopito, Ćurilac, Grlić, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Garmin, Ramini, Crna Gora Cop DOO u Grliću, Fru Monte, Đurović, Jovović, Đurović, dio Novog Sela, Bregovi Mijovića, Oraovica

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Kopito, Meoci, Bijele Poljane, Ubli, Prisoja i Bijelo Polje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Oštrovaca, dio Rubeža, Višnjića Do, Usputnica

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Ramadanovići- Muo

Budva

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Medigovići,Novoselje,Grabovica, Vukovići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pistula, Repetitor Možura, Brdela, Gač, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel

Bar

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio naselja Pobrđe iznad željezničke stanice

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ul. Partizanski put

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornji Lepenac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Štitarica II, Razboj

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Gojakovići

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Stevanovac, Slatina, Jakovići, Gojakoviće, Gostilovina, Dobrilovina, mHE Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Ulice Filipa Žurića i Svetozara Drobnjaka i dio grada oko Autobuske stanice

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Velje Duboko, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Smira

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Međuriječje, Dragovića polje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Radulići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Gornja Crnča, Rasovo, Rodijelja, Voljavac, Kameno polje, Cerovo, Grančarevo, Sutivan

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Strojtanica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Pripčići

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Laze

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš, dio naseljaTaluma, dio sela Štitari

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Lukin vir, dio sela Gračanica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: dio sela Ulotina

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Katun Zakamen

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Punkt Kula,Granični prelaz Kula i Repetitor Kula – Kratkotrajna isključrnja

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Dosuđe,Kruševo,Izbjeglička naselja,Vusanje,Izvori i Martinovići

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Bijela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

