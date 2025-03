U utorak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati: Gola Strana,Vrbica,Bolje Sestre.

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 15 sati:dio Veljeg Brda

Cetinje

-u terminu od 08 do 15 sati: Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Drušići, Prevlaka, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Božija Voda, Dobrska Župa i Đalci

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Glibavca i dio Lukova

Tivat

-u terminu od 08 do 12 sati: Radovanići, Eraci –Luštica.

Bar

-u terminu od 08:30 do 15 sati: Zbog očitavanja električne energije navedeni djelovi i potrošači biće kratkotrajno bez napajanja po 40 min u zavisnosti od mjesta ispitivanja :potrošači ulice Iva Novakovića uz obalu, Hotel Izvor, Hotel Sozina, Karuba, Madžari, Zlatni Nar, Galija, Hotel Korali, Hotel Južno More, potrošači ulice Zelen (Kovači, Perčobići, Madžari i drugu), Kaptaža Gošići, potrošači ulice broj 11, potrošači iznad magistrale Brca, Pošta, Vrtić, Dom Zdravlja, stambene Zgrade ZIB-a, dio potrošača u ulici Vuka Karadžića

Budva

-u terminu od 11:45 do 13:15 sati: Bijeli Do, Babin Do,Rasadnik,dio BD centar, Budva Polje,S-41, S-54,MSC, Golubovina,Dubovica,Rozino, Gospoština, Komoševina, Prijevor, Jaz. Svinjišta, servisna zona Jaz, Poljice, Lastva Grbaljska, Kovačko polje,Platamuni, Ograde, Trsteno, Desančić, Krimovica, Pićani, Zagora, Glavatičići, Kovači, Gorovići, Bratešići.

-u terminu od 10 do 11:30 sati: Podostrog,Sl.Plaža,VileZEPS,Lazi,Podkošljun,Lugovi,Brajići ,Velji Vinogradi,Adoc,CDS, Vile Zeps, Markovići, Lapčići Brajići, Stanišići, Pobori.

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Goražde,Selo Rovca ,Dio sela Šekularča)

Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 sati: Pržišta,Donji Lepenac,Feratovo polje,Juškovića potok,Paćice,Osredine,Rudnica,Gornji Lepenac.

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

-u terminu od 09 do 14 sati:Selišta

-u terminu od 08 do 15 sati: Žirci,Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci-vikendice, Crkvine, Moračka Bistrica.

-u terminu od 08 do 15 sati: Vrujca, Ravni,Sjerogošte.

-u terminu od 08 do 16 sati: Bare, Drijen, Đuđevina, Raičevine, Petrova ravan, Podi, Sreteška gora, Smira, Sela, Prekobrđe-Ulica, Uljari

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 16 sati: Pavino polje,Zaton-stara škola,Božovića polje,Ravna rijeka,Njegnjevo,Zaton – Klinac.

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Božiće(potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Božiće 2)-

Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni:Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica-Opština

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Cecuni

Plav

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Mašnica,Selo Novšiće.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS