U utorak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 19. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Gradca i Parci.

Podgorica / Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, dio Ćurioca i dio Orje Luke (kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 08 do 15 sati: Sladojevo Kopito, Oraovica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Glava Zete.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vitasojevići i Vitalac.

Bar

– u terminu od 07:30 do 14:30 sati: Dio potrošače Dubrave 1, ul.126 do ul 131.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: priključni stambeni objekat.

Kotor

– u terminu od 09 do 10 sati: dio Lastve, naselje Blato, područje oko restorana Šebelj.

– u terminu od 09 do 13 sati: dio potrošača oko Vile Karmen (Prčanj).

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Trešnjeva.

Berane

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio Buče.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Goduša – Mušovići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ostrelj, Pali, Rajkovići, Lozna, Zminac, Pavino polje, Vrh, Babića brijeg.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Rečine, Dragovića polje, Pčinja.

– u terminu od 08 do 16 sati: Vrujca, Ravni, Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Smira.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Kaludra, Krstac, Šundeci.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Tucanja.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio Brezojevice i gornji dio sela Bogaići.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Dacića.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

