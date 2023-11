U utorak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 28. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio ul. Boška Buhe, Krsta Popivode, Vilotija Blečića, Miloša Vuškovića, Dalmatinske, Mašana Božovića, Đura Čagorovića i Luke Gojinića

Podgorica/Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Danilovgrad

-u terminu od 9:00 do 9:30 sati: dio Novog sela, Savović, Volmont, dio Livada Bandićkih, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena paprat, Podkuk, Vučji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pištet, Sige

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Dio potrošače Dubrave 1, ul.126 do ul 131, dio naselja Ahmetov Brijeg (prema Vojvodićima i Đurovićima), Runje )Ostros)

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio naselja Čanj (Kaptaža), Mišići, Liše Potok

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: potrošači na području Miljanov Most, Šahinovići, Gornje Zaljevo, Tunel Ćafe, Sveti Ivan i Dobravoda Jankovići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ada Bojana iza mosta

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista, Kalica, uže gradsko jezgro Petnjice, selo Johovice i dio sela Laze

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Buče

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Oblo Brdo

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grnčar – Kratkotrajna isključenja

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kalače

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mali Brezovik, Dubočke donje

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kaludra, Gojakovići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vrujca, Ravni, Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Smira

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dragovića polje, Pčinja, Rečine

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Lješnica, Zaton – Sakate

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ostrelj, Pali, Zminac, Pavino polje, Vrh, Rajkovići

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

