U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 11. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Manastirska Ulica i Ulica ruža, dio Beogradske ulice, dio Ulcinjske ulice (naselje oko Britanske Ambasade), dio Ulica Vlada Ćetkovića i Slovačke, Obala Ribnice u blizini škole na Draču, Farmaci ispod magistrale, Dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Jelenak, Klanica,Kukoševina, Farma koka, Pocijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Bobilja, Donji Martinići, Kruščica, Topolovo, Donje selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Ivanj uba i Jablan (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Međice, Vučica, Ministarstvo odbrane

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kokotovac, dio Poglavica, Maljat, Šume Bećirovića, Megran (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Koljat, Kosić, dio Lazina, dio Mamućevine, Jastreb, Betonjerka, Farmont, MG Group, dio Novog Sela, dio Oraške Jame, Oraovica, dio Stanjevića Rupa

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Bobija, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Drušići i Prevlaka

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mratinje selo, Repetitor Mratinje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dabovići, Višnjića Do, dio Lukova, dio Vilusa

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Kamenari iza trajekta, Đurići, Bijelske Kruševice, Jošice

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Tijesni klanac, Kulinovići i dio Mojdeža oko crkve

Kotor

-u terminu od 15:30 do 16:30 sati: Bokeljka, HDL Laković, od crkve Gospa od snijega do Dubokog dola, Od zgrade “Izgradnja” prema Crvenom brijegu, Rezervoar – Vodovod Škaljari, Škaljari dio naselja prema tunelu, benzinska pumpa “Pavgord”, zgrada “Franca” naselje

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio naselja Muo, Krivošije

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: dio Dobrote

Tivat

-u terminu od 8:00 do 9:30 sati: Donja Lastva, Gornja Lastva, Hotel Kamelija, Mažina – Pendrek siti, Seljanovo kod Kragujevačkog odmarališta, Seljanovo ispod magistrale od doma vojske do Kamelije, Dumidran, Gradiošnica, Tripovići, Češljar, Kava, Kukuljina, Belani, Aerodrom Tivat, Bonići, Župa

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: dio Đuraševića Obale

Ulcinj

-u terminu od 10:00 do 20:00 sati: dio Pinješa 3, Hotel Albatros, Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Briska gora, Darza, Sv. Đorđe, Sutjel i Ćurke

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Zoganje i Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, dio naselja Gornji Kravari

Budva

-u terinu od 9:00 do 14:00 sati: naselja : Mažići,Lapčići,Stanišići,Brajići,Duletići,Gornji I Donji Pobori,Stanjevići

Bar

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Zupci

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Sveti Ivan

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Malindubrava

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Kačanik, dio sela Đurička Rijeka

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Laze

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: sela: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Hotel Berane, naselje Hareme i dio naselja Luge

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Navotina

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Pavino polje, Kukulje, Potkrajci

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Požeginja, Gornja Crnča, Božovića polje, Voljavac, Grančarevo, Sutivan , Cerovo

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Pripčići

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Jagoče, Crniš, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci

Bijelo Polje 9:00 18:00 Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornji Lepenac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Štitarica II, Razboj, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Gojakovići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Međuriječje, Drpe, Selišta, Ski centar 1450, Rijeka Mušovića, Paljevinska, Bojići

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Biočinovići, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Smira

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Sauva gora

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: Mateševo

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

