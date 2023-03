U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 7. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, Crpna Bioči, Ras i Podsić

-u terminu od 13:00 do 17:00 sati: Bazna stanica Lutovo, Bolje Sestre, Klopot, Lutovo, Orah, Pelev Brijeg, Potkrš, Seoštica, Željeznička Stanica Bioče, Željeznička Stanica Lutovo

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Šujaci, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina, 18. Februara, Samački Hotel i dio oko njega

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Grup, Sušica, Koljat, dio Lazina, dio Poglavica, Maljat, Kokotovac , Koljat, Jastreb, dio Mamućevine, dio Kosića, dio Grlića, Ćurilac, Lazine, Kopito Petrovića, Šimšić, Tomaševići, Begovine, ZIP, GSI, Gruda, Vinarija Ravil, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Lazarev Krst, Povrhpoljina, Malenza, Bandići, Đeđezi, Markovina, dio Novog Sela, Gornji Zagarač

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Očevići, Začir, Dubova, Strugari, Ceklin, Tunel Mekavac, Dobrsko Selo i Ulići, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Štitari, Kosijeri, Orašani, Mikulići i Tomići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Cerovo, Neckom, dio Brlje, dio Studenaca, Usputnica, Oštrovac, Oštrovac, dio Rubeža

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Donja Briska Gora, Ćurke, Sutjel

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Reč

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje Dubrava

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Štitarica, Gornja Polja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Osredine

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Krasića strana, Gojakovići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Smolice, Lugovi, Ljuta, Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Ski-centar 1450, Paljevine

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ulica Jagoša Simonovića (traforeon ‘Spomen dom’), Smira

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ribarevine, Godijevo-Pepeljci

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Sutivan, Radulići, Ulice Voja Lješnjaka i Slobodana Penezića – Pruška, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kostići, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Sutivan, Božovića Polje, Voljavac

Kotor

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Markov Rt- Jerovica, Kovači, Kubasi, Višnjeva

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Krivošije, Ledenice, Dragalj

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Muo- centar

Tivat

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Tivat (područje od Lepetana do aerodroma )

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Bonturin -Područje oko vile Tonsati ispod zidina starog grada

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Zagorje, uže gradsko jezgro Berana,dio ul.Miljana Mališića,Tržni centar Buvljak, ul.Svetog Save i Mojsije Zečevića

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Oblo Brdo, Rijeka Marsenića

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Honsiće

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Vusanje

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

