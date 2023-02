U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 14. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Potoci, Milunovići, Radunovići, Manastir Duga, Šujaci, Dromira i Kupine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Dahne prema Dajbabama, Ulica Đura Cagorovića, Ul. Plitvička, Bore Stankovića, Aerodromska i Bohiljska

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vučica, Taraš Vojna (Ministarstvo odbrane), dio Poglavica, Maljat, Kokotovac , Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Grup, dio Kosića, Jastreb, dio Mamućevine, Sušica, Koljat i dio Lazina (kratkotrajna isključenja)

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ulići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Cerovo, Broćanac, Koravlica, Usputnica, Miolje Polje, Jugovići, Staro Selo, Dabovići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:45 sati: dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Gač, Repetitor Možura, Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: korisnici na području Bjeliša (Mandarići), Zubaca, Tuđemila, Sušare, Manastri Ribnjak, dio korisnika u blizini autobuske stanice u Baru, korisnici u blizini “Bonese”, dio korisnika na području Limljanja, Potrošači na području Gluhog Dola

Budva

-u terminu od 9:30 do 15:00 sati: Bijele Poljane

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Polja, Štitarica 2

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Gojakovići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ulica Boška Rašovića (KPO ‘Bometal’), Ulica Jagoša Simonovića (traforeon ‘Spomen dom’), Smira

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lugovi, Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Ski-centar 1450, Paljevine, Ljevišta, Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, mHE Bukovica, Sjerogošte

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Donji Mojstir

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Radulići, Pavino Polje, Voljavac, Sutivan, Božovića Polje, Godijevo – Pepeljci

Herceg Novi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ratiševina, Podi-Jačeglav

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kamenari, Đurići

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Lastva Grbaljska -dio potrošača, Dobrota- Kriva ulica

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Bucelj,Kačanik,Dolja,Veternik,Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dobrodole, dio sela Lagatori

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Budimlja, dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:dio sela Trešnjevo

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

