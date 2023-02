U subotu isključenja struje u Kotoru i Bijelom Polju

Zbog planiranih radova na mreži, u subotu 25. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Kotor

– u terminu od 8 do 09 sati – parking servis i sportski teren na Benovu.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 14:30 sati: City park, željeznička stanica, benzinska pumpa, Nedakusi i pošta;

– u terminu od 8 do 9:30 i od 13 do 14:30 sati: Mesopromet-Franca, Mljekara, Voćara-Meduza, Distributivni centar PP Put, stovarište ‘Solaris’, Fabrika vode ‘Rada, Voli, Pruška i Donja Lipnica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS