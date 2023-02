U srijedu zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 22. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio Bioča uz obalu Male rijeke

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina, 18. Februara, dio Zelenike ispod Dajbabskog brda, Dio Tološa – ulicaMilana Raičkovića i Kotorska

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Balijače, Vujačića Mahala, Mojanovići, hladnjača Krstović na Cijevni i naselje oko nje, Beglaci – Rutoš, Mojanovići, željeznička stanica Golubovci i naselje oko nje, Goričani, sportski centar Beglaci

Danilovgrad

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Grup, dio Kosića, Jastreb, dio Mamućevine, Sušica, Koljat, dio Lazina, dio Poglavica, Maljat, Kokotovac, Međice, Vučica, Taraš Vojna (Ministarstvo odbrane), Gornji Zagarač

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja)

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Kopito, Meoci, Bijele Poljane, Ubli, Prisoja i Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Šinđon, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratka isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Brezovik, Rastovac, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vidrovan, Brod, Miločani, Dio Vira, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Srijede, Čeline, Prisoja, Vrzipov do

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Brezovika, dio Gornjeg Polja, Dabovići

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Ul. Manastirska, Ul. Novice Cerovića, Ul. Njegoševa, Trg Slobode

Budva

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Dio naselja Babin do kod trafostanice

-u terminu od 9:30 do 15:00 sati: Bijele Poljane

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: ul.Mehmet Gjyli

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Repetitor Možura

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Naselje Dubrava, Vodovodne pumpe u Orahovu (Virpazaru), sela Orahovo, Dupilo, Popratnice, Bujići, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi i Šiševići

-u terminu od 10:45 do 12:30 sati: Luka Bar, F42, Sportska Dvorana, dio Makedonskog naselja, OGP, Crnotravac, 13 Jul, Izbor, Nikšićanka, Lukčka, C-11, D-5, GIK, mimoza, Prekookenska, Bazen, Vitići, Žukotrlica A2A, Babović/Čukolino, Lamele 27.33.8.11.19.15.23., Lamela-Zlatibor, P6-3, P9-1, Tržnica, tri Kule, A2-Fleksibilna Zona, Prekookeannska Grupa F, D-9

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Markičići, Dvorište, Dv Biserna Obala, Zlatibor, Paviljon 7, Paviljon 10, Biserna Obala-Čanj 3, Kapraža, Liše Potok, Pod Krš, Hotel Niš, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom Drina/sadašnji Bemax, Zagrađe, Velji Grad i Crni rt

-u terminu od 12:15 do 15:00 sati: Mirošica(ulica Kosovskih Junaka), Korali, Zlatni Nar, Južno more, Pobrđe, Marovići, Kotorska Vrata, Bjelila, Zlatibor, Priboj(pod zdradom i dio suvog potoka), Dvorište – Sutomore, Prepumpna Stanica, Partizanski put, Sozina, Mirošica(naselje ispod Autobuske stanice), Kekec, Crveni Krst, Zagrađe ZIB, Vinogradi, Zagrađe(dio Spičanskog polja i dio Đuričih voda)

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Kostanjica,dio naselja oko hotela “Lavanda”

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: dio naselja Zagora-Grbalj

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kamenari, Đurići,Bijelske Kruševice

Petnjica

–u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka, Kruščica, Kruščica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Zaostro

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Gropa

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Bukovica(zaseok Kačari)

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lojanice, Štitarica

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Uloševina, Lepenac, Lojanice, Žari

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići (NN izvod Mekića Kula)

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornji Lepenac

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crkvine, Smolice

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Smira, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Rasovo

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Preduzeća ‘Mikromont’ i ‘Favorit’ – Kruševo, Šolje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Voljavac, Ribarevine, Lješnica, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Radulići, Pavino polje, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci

Pljevlja

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica policje, zgrade u ul.Kralja Petra i dio ul. 29.novembra

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

