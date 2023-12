U srijedu zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 13. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Zgrada CKB banke na uglu Moskovske ulice i Bulevara Revolucije.

Podgorica / Danilovgrad

– u terminu od 08 do 16 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, dio Ćurioca i dio Orje Luke (moguća kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, Oraovica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Glava Zete.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vitasojevići, Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Bobotovo Groblje, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine, Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela, Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do, Dio Žirovnice, naselje Buda Tomovića, Ul. Vuka Karadžića.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bajovo Polje.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Potrošači na području Brčeli.

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio potrošača Dubrave 1, ul.126 do ul 131, ul. Petovića zabio 9a i 9b, potrošači ispod restorana “Vidikovac”, Potrošači na području Bartule..

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 15 sati: dio naselja Kodre i Ulcinjskog polja uz Solanski put.

– u terminu od 08 do 12 sati: Brajše, Donji Rastiš, Gornji Rastiš, Curanovići.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 09 sati: Šišići, Popova ulica, Paprati.

– u terminu od 09 do 11 sati: Dobrota- Sveti Matija.

– u terminu od 09 do 11:30 sati: Sveti stasije- područje oko prodavnice “Licanka”.

– u terminu od 09 do 13 sati: Prčanj- područje oko palete Karmen.

Herceg Novi

– u terminu od 10 do 13 sati: Topla- Područje između Novosadskog odmarališta i zgrada Prvoborca ispod semafora.

– u terminu od 13 do 16 sati: Meljine- područje oko Pošte.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Prisoje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma, Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Rakonje – Crnionica, Rasovo, Zminac, Zaton, Femića krš, Medanovići, Kovren.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Trmanje, Bojići.

– u terminu od 08 do 16 sati: Manastir Morača, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Dugi laz, Starče, Dragovića polje, Ljevišta, Bojići, Redice, Bare, Đuđevina, Drijen, Podi, Prekobrđe, Ulica, Uljari, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Ravni, Vrujca, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Vrujca, Ravni, Ljevišta, Bazna stanica, Ski centar 1600, Repetitor ‘Zekova glava, Tunel Klisura, mHE Paljevinska rijeka.

– u terminu od 09 do 15 sati: Redice.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Čuklin, Polja, Kooperacija, Babića polje, Krasića strana, Javorje, Ckara.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Koljenovići i Izbjegličko naselje.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: djelovi Velikke i Brezzojevice.

– u terminu od 11 do 13:30 sati: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 12 sati: Komini, Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Trnovice – moguća isključenja u navedenom periodu.

– u terminu od 09 do 13 sati: Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice.

– u terminu od 11 do 15 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka – moguća isključenja u navedenom periodu.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Dacići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

