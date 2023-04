U srijedu zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 12. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica Miloja Pavlovića, dio ul- Sitničke, Kragujevačke, Ivana Cankara, Vojvođanske, naselje iza marketa Venkor, dio ul. Miloja Pavlovića, Borisa Kidriča, dio Mrka uz magistralu

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kokotovac, dio Poglavica, Maljat, Šume Bećirovića, Megran (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Koljat, Kosić, dio Lazina, dio Mamućevine, Jastreb, Betonjerka, Farmont, MG Group, dio Novog Sela, dio Oraške jame, Oraovica, dio Stanjevića Rupa

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Bobija, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati. Drušići i Prevlaka

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Oštrovca, dio Rubeža, dio Lukova, Brezovik, Rastovac, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vidrovan, Brod, Miločani, Dio Vira, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Srijede, Čeline, Prisoja, Vrzipov do, Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Kamenari iza trajekta, Đurići, Bijelske Kruševice, Jošice

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: područje iznad ulice Orjenskog bataljona od Veselinovića do Ognjišta

Budva

-u terminu od 9:30 do 11:00 sati: Buljarica ,Medigovići,Novoselje,Bačvice,Golubovići,Brežine , Stupovi,dio Petrovca,Prijevorac , Bentonit

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Naselja : Mažići,Lapčići,Stanišići,Brajići,Duletići,Gornji I Donji Pobori,Stanjevići

Bar

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: Sotonići, Brčeli, Podgor, Bukovik, Bijele Poljane

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: komplet Zupci i Pod Sustas

-u terminu od 10:30 do 13:30 sati: Oćas, Bijeli Kamen, Gola Glava i Bijelko Brdo

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje Baukovo u blizini Islamskog centra, Orahovo, Dupilo, Popratnice, Mikovići, Braćeni, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi i Šiševići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 19:30 sati: Dio Pinješa ispod džamije, Repetitor Pinješ, Otrantkomerc, Bratica, Mavrijan, Valdanos, Krute i Kruče

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Zoganje i Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, dio naselja Gornji Kravari

Tivat

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: dio potrošača u ul. Radovići I i Radovići IV

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: dio potrošača u ul. Bjelila i Kakrc

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Gradiošnica

Kotor

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: dio naselja Dobrota

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio naselja Morinj, dio naselja Radanovići

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Gržice

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica, Murino , dio sela Gornja Rženica

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor,Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Petnjik

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Navotina

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Štitarica, Gornji Lepenac, Cer, Razboj, Žari, Brezovac, Zaboj

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornja Polja, Babića polje

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, NNM Crkvine, Sjerogošte, NNM Ravni, NNM Smira, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: NNM Velje Duboko, NNM Višnje

-u terminu od 9:30 do 11:30 sati: Pajkov vir, Kos

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Zgrade ‘Tri ćulafa i Sjenička’ i ulica Đorđija Stanića

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Vrh, Potkrajci, Rasovo, Voljavac, Grančarevo, Orahovica, Barice

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Osmanbegovo selo , Pripčići

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS