U srijedu zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 15. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, dio Stare Zlatice i ul. Đura Cagorovića.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Kokotovac, dio Poglavica, Maljat, Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat i dio Lazina i Sušica;

– u terminu od 8:30 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug (kratkotrajna isključenja);

– u terminu od 8:30 do 15 sati: Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, dio Novog Sela i dio Oraške Jame.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Koravlica, Neckom, dio Brlje, dio Studenaca, Školska i Trebješka ulica, Bulevar 13. jul, Trgovačka i Gračanička ulica i dio Kličeva.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Donja Briska Gora, dio naselja Zoganje (kod Ćetkovića), Sveti Đorđe i Darza.

Bar

– u terminu od 8 do 14 sati – naselje Baukovo u blizini Islamskog centra;

– u terminu od 8 do 14 sati – naselje u blizini restorana “Berlin”, ul. Kraljice Jelene Anžujske i dio korisnika na području Bjeliša;

– u terminu od 9 do 17 sati: Markičići, Dvorište, Liše Potok, Kapraža, Zlatibor, Paviljon 7, Paviljon 10, Hotel Niš, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom Drina, Zagrađe, Biserna Obala, Pod Krš, Velji Grad i Crni Rt.

Budva

– u terminu od 9 do 10 sati – dio naselja Dubovica, zgrade Prosvjete i MUP-a;

– u terminu od 9:30 do 17 sati – Bijele Poljane.

Kotor

– u terminu od 7:30 do 18 sati – Bigova;

– u terminu od 9 do 14 sati – Unijerina;

– u terminu od 9 do 12 sati – Turist C (područje iznad Jet Ski-a i Ankore).

Tivat

– u terminu od 8 do 18 sati: Mažina, Đurđevo Brdo, Češljar i Peani.

Herceg Novi

– u terminu od 8 do 15 sati: Mojež, Tijesni Klanac i Kulinovići.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 15 sati: Trubina, Malo Polje i Ivanje-škole;

– u terminu od 9 do 16 sati: Rasovo, Voljavac, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Pavino Polje, Grančarevo i Radulići.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje i Smira;

– u terminu od 8 do 15 sati: Vočje, Đuđevina, Smira, Petrova ravan, Bare, Drijen, Sela, Uljari, Sreteška gora, Prekobrđe, Sela, Ulica i Crkvine.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 15 sati: Gornja Štitarica, Lojanice i Gornji Lepenac;

– u terminu od 10 do 11 sati – Gornja Polja;

– u terminu od 9 do 15 sati – Gostilovina i naselje ‘Đurove Krlje’;

– u terminu od 9 do 14 sati – Donja Štitarica.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Gržice.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica;

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Vrševo.

Gusinje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Grnčar.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Bubanje, dio sela Štitari, uže gradsko jezgro Berana, dio Polimske ulice, Ulice Četvrte crnogorske brigade, dio Novog naselja i prigradsko naselje Pešca.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Kralje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

