U srijedu isključenje struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 22. aprila , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i repetitor Zatrijebač;

– u terminu od 08 do 15 sati: ul. Emila Zole, Casno-a, ulice Viktora Igoa i Vuka Manđušića, ul. Rusa Radulovića, Lička ulica, ulice Đure Daničića i Branka Deletića i ulica 18 jula.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Ćurilac, Lazine, Bjeluši i crpna Grlić;

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Lalevići, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Veleta, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo i Motel Sokolina (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu u trajanju do 15 minuta);

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo i Sretnja;

– u terminu od 07:30 do 15 sati – Slatina.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 16 sati – Prisoje;

– u terminu od 07:45 do 16 sati – Rokoči;

Ulcinj

– u terminu od 08 do 16 sati – Ada Bojana i Sveti Nikola.

Budva

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Maini i Babilonija i dio ul. Žrtava fašizma u blizini crkve Sv. Petke (naizmjenična isključenja u trajanju do 45 minuta);

– u terminu od 08 do 14 sati: naselje Adoc, ul. Ferona, dio ul. Babilonija od br. 56 do br.100, dio Veljih Vinograda u blizni restorana “Zlatibor” (naizmjenična isključenja u trajanju do 45 minuta).

Kotor

– u terminu od 08 do 16 sati: Gornji Morinj, Bunovići, Bakoči, Repaje i Svrčak.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 15 sati: Otilovići, Lukavice, Koši Do i Gačevića Dolina.

Šavnik

– u terminu od 09 do 11 sati – Dobra Sela;

– u terminu od 12 do 14 sati – Mljetićak.

Žabljak

– u terminu od 08 do 14 sati: Razvršje, Milovići, Lekovići, Usijek, Kovačevići, Bojbaša, Motički Gaj, Stijepović, Restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić i Provalija.

Berane

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Budimlja, Petnjik, Dapsići, Tmušići, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj – Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 15 sati – Slatina.

Kolašin

– u terminu od 08 do 14 sati – Međurječje.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 14 sati – Sokolac i Pisana Jela;

– u terminu od 09 do 15 sati: Kovren, Stožer, Medanovići, Pripčići, Ostrelj, Gornje Loznice, Nedakusi, Vlah, Pavino Polje i Ribarevine.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.