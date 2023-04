U srijedu isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Meduna i Farmaci ispod magistrale.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita.

– u terminu od 09:30 do 11:30 sati: Veruša, Brskut, Bukumirsko jezero, Dubaja, Duške, Gomilice, Grbi Do, Han Garančića, Jablan, Kami, Karaula Mokra, Kraljevac, Krkor, Lijeva Rijeka, Ljevaja, Ljevoručke Tuzi, Lopate, Mali Raj, Odmaralište Veruša, Opasanica, Pajkov Vir, Pilana Veruša, Širalija, Slacko, Ubogi Do i Uvač.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Jelenak, Klanica, Kukoševina, Farma koka, Pocijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Bobilja, Donji Martinići, Kruščica, Topolovo, Donje selo, Ždrebaonik, Međice, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Ivanj uba, Jablan, Kokotovac, dio Poglavica, Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Koljat, Kosić, dio Lazina, dio Mamućevine, Jastreb, Betonjerka, Farmont, MG Group, Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Kasarna, Glavica, naselje iza Hotela Perjanik, Zagreda, Orja Luka, dio Novog Sela, dio Stanjevića Rupa, Centar Danilovgrada, Vučica, Ministarstvo odbrane.

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Čevo.

Nikšić

– u terminu od 08 do 13 sati: Dio Lukova.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Oštrovca, dio Rubeža, Višnjića Do, Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine, Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela, Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do.

– u terminu od 09 do 14 sati: Ul. Dragovolučka, Ul. Bistrička, MZ Dragova Luka, Ul. Durmitorska. Dio Dragove Luke.

– u terminu od 12 do 15 sati: Dio Lukova, Granice.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: komplet Vitići, Naselje oko depoa zeljeznice Crne Gore u Polju, Komplet naselje oko škole Meksiko, prema Đakvučićima i Popovićima..

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio naselja Partizanski put i Sozina.

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje Pobrđe.

– u terminu od 16:30 do 17:30 sati: Bar Bilje, Madguž, Koštanjica, Tejani, Livari, Gornje Briske, Besa, Donji i Gornji Murići, Pinčići, Veliki Ostros, Arbneš, Konačevići, Ckla, Ostros Gerad, Martići, Runje, Bobovište, Bljace.

Budva

– u terminu od 09:30 do 17 sati: Bijele Poljane.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Pistula, Repetitor Možura, Brdela, Gač.

– u terminu od 08 do 18:30 sati: Zenelovići, Kosići, Bojke, Mide, Krute, Klezna, Kamenički most, Leskovac, Dabezići, Mrkovsko polje, Kaliman, Međureč, Brajša, Rastiš, Curanovići i Lolovići.

Kotor

– u terminu od 08 do 16 sati: Stambene zgrade “Mravinjak” i okolina, dio naselja “Prvoborac”.

– u terminu od 09 do 13 sati: Potez od ulice Ramadanović prema Muljanskoj rivi, Vranovici, Bigova, Lješevici.

– u terminu od 10 do 11 sati: naselje Mala/Risan.

Tivat

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio Kalimanja.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Sokolac, Stožer.

– u terminu od 09 do 16 sati: Požeginja, Pavino polje, Kukulje, Božovića polje, Rodijelja, Gornja Crnča, Pripčići, Voljavac, Grančarevo, Sutivan i Cerovo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Međuriječje, Bojići.

– u terminu od 08 do 16 sati: Moračko Trebaljevo, Rovačko Trebaljevo, Bakovići, Hils, Fabrika vode ‘Suza’, Ilinčić, Moračko Trebaljevo, Radigojno, Rovačko Trebaljevo, mHE Bukovica, Sjerogošte, Željeznička stanica Trebaljevo, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica i Smira.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 14 sati: Gostilovina, Kaludra, Bistrica, Dobrilovina i Lojanice, Donji Lepenac.

– u terminu od 08 do 15 sati: Štitarica II, Gornji Lepenac i Žari-Razboj.

– u terminu od 10 do 14 sati: ul. Mališe Damjanovića, ul. Četvrti Novembar i ul. Njegoševa, ul. Serdara Janka Vukotića, Tržni Centar, ul. Filipa Žurića.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

