U srijedu isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 12. marta , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat,IRD Šume,Naselje oko nekadašnjeg Elastika,Dio Donjih Kokota,Naselje Central Point,Ulica Buta Lekića, Slobodana Škerovića, V Proleterske i Mušikića (naselje uz novi most)

-u terminu od 07 do 15 sati:KIPS kvart kod Radoja Dakića

Zeta

-u terminu od 10 do 15 sati:naselje oko Željeznička Stanica Golubovci

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati:Dio Komunice,Dio Novog Sela,Glava Zete

Cetinje

– u terminu od 8:30 do 13 sati: Ulica X Crnogorske s stambenim objektima s57 i S65 i dio Ulica Vojvode Boža

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Laz,Dio Žirovnice, dio Rubeža,Ploča Dragovoljska, dio Dragovoljića

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati:Seljani



Budva

– u terminu od 09 do 12:30 sati: HOTEL”ALEKSANDAR”,DOO”RAKOVAC,KOMERC”PICERIA-LIM, D.O.O.”KAIROS”-CAFE BAR REST. NEMESIS DOO – PODGORICA,DIO NASELJA : DUBOVICA,ROZINO-GRĐEVICA , ULICA X , I PROLETERSKA ,MAINSKI PUT, BUDVA POLJE

-u terminu od 13:00 do 15 sati: Dio naselja : Plaža JAZ

-u terminu od 11 do 12:30 sati: Stovarište Drvomont

-u terminu od 09 do 11 sati:Dio nas. VODOVOD – H.S.TOPLIŠ,”TOP HILL” DOO BUDVA,”REGIONALNI VODOVOD-PREK.KOMOR,AQUA PARK

-u terminu od 12:30 do 13 sati: Dio nas.LASTVA Servisna zona, LASTVA GRBALJSKA,”MONTENEGROEXPRESS”AD-JAZ 1, “CAPITAL CAR” DOO PODGORICA.

-u terminu od 09 do 10 sati: Dio nas. : Golubovina

-u terminu od 10 do 11 sati:Medteranski SC

Tivat

-u terminu od 08 do 10 sati:Vrijes, Mihova Glavica

-u terminu od 08 do 11 sati:Radovići

Ulcinj

– u terminu od 8:30 do 15 sati: dio Đerana kod Mujića,donja Bratica

-u terminu od 08 do 15 sati:Naselje Totoši, dio Nove Mahale i Bijele gore

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Popova ulica

-u terminu od 09 do 13 sati:Peluzica

Herceg Novi

– u terminu od 9:30 do 11 sati: Đenovići, Baošići

Bar

-u terminu od 09 do 15 sati:Potrošači naselja Marin Ploča, novi Hotel BHBau na Velikom Pijesku – Dubrava

-u terminu od 09 do 14 sati:Potrošači na području Velje sela

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Gnjili Potok, dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje,Selo Rovca

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati:Nikoljac (dio naselja oko Sportskog centra), Rogojevići,Donja Lijeska, Vukanovići

-u terminu od 09 do 16 sati:Ribarevine,Zaton-stara škola,Zaton-Klinac,Njegnjevo,Dobrakovo,Ravna rijeka,Crhalj,Radulići,Ostrelj,Kruševo, Pripčići,Cerovići, Čokrlije, Rajkovići, Biokovac, Krstače, Pavino polje, Mahala, Bijeli potok, Kovren Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava,Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Medaševine, Prijelozi, Zagrad,Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo,Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo,Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Višnje,Sjerogošte,Bojići

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati:Donji Lepenac,Rudnica,Feratovo polje,Pržišta,Gornji Lepenac

-u terminu od 08 do 13 sati: Jakovići-Prošćenske Žari,Gojakovići

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati::Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica-Selo Murovac

Plav

– u terminu od 9:30 do 14:30 sati: dio sela: Đurička Rijeka i Bogaić



Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selao Dračenovac –

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

