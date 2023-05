U srijedu isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 17. maja , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dio Goričana

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Novog Sela, Jelenak, dio Oraške Jame, dio Veljeg Brda

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Brezna

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Bršna, Cerovo

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja donji Štoj(centar), dio naselja Meterizi(kod crkve Svetog Nikole prema Limanu), dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Brdela, Gač, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: dio naselja Nova Mahala, dio naselja u blizini Autobuske stanice

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Stanišića Dubrava, Topla 3

Tivat

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Vrijes -dio potrošača

-u terminu od 11:30 do 15:00 sati: vremenu izvođenja radova, prekidi u trajanju do 30min – Plavi Horizonti, Luštica Development, Radovići, Radiševići, Gošići, Bogišići, Milovići, Obala Đuraševića, Krašići, Bjelila, Petrovići, Maslinjak

Bar

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stari Bar

Budva

-u terminu od 8:00 do 12:30 sati: dio naselja Rafailovići (dio turističke ulice, dio Vitodolske ulice)

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Drobni pijesak, dio naselja Blizikuće, Tudorovići, Podličak,Čelobrdo,Man.Praskvica,HS Praskvica.

-u terminu od 0:00 do 6:30 sati: kompletno područje gradskog jezgra Budve i Bečića zaključno sa Rafailovićima; Markovići, Brajići, Lapčići, Stanišići, Pobori, Prijevor, Seoce, Jaz, Poljice i dio Grblja (Lastva Grbaljska, Krimovice, Glavatičići, Trsteno, Gorovići, Zagora)

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: pumpe vodovoda u Buljarici, Golubovići , Đurovići , Kisikana, Burine, “Messer DOO”)

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zaboj, Gornji Lepenac, Gornja Štitarica

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Pržišta

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Ulica Dušana Tomovića (dio Gornjeg Mojkovca), Ulica Svetozara Drobnjaka, Vodovodna pumpa ‘Ravni’

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Vrujca, Ravni, Smira

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crkvine, Ravni

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Sutivan, Rasovo – Francuska mahala

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Kukulje, Stožer, Pavino polje, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Pripčići, Božovića polje, Gornja Crnča

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: selo Razdolje

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Đurička Rijeka

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Hakanje, Gropa i dio Vojnog Sela

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori, Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščic

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Beranselo,Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca, Vuča, dio sela Luge

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Košutiće

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: dio sela Ulotina

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Sirovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

