U srijedu isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 26. aprila , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Dajbabskog brda, dio Konika – naselje oko dječijeg vrtića, dio ulica: Mojkovačke, Franca Prešerna, Prištinske, Zagrebačke, Matije Gupca, Aleksandra Puškina, Žrtava fašizma, Spasoja Raspopovića, ulica Franca Prešerna i Zagrebačka, Ul Plitvička, Bore Stankovića, Aerodromska i Bohiljska

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: Zgrade u Ulica Cvjetnoj i Bulevara Veljka Vlahovića-preko puta Fudbalskog saveza

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Srpska, Cijevna, Ljajkovići, Mitrovići i dio Mahale (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Mahale

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gimnazija Danilovgrad, Kasarna, Glavica, naselje iza Hotela Perjanik, Zagreda, Orja Luka, Orašje, Velje Polje, Sladojevo Kopito, Ćurilac, Grlić, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Garmin, Ramini, Crna Gora Cop DOO u Grliću, Fru Monte, Đurović, Jovović i Đurović, dio Novog Sela, Bregovi Mijovića, Oraovica

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane

Nikšić

-u periodu od 8:00 do 15:00 sati: Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla, Dabovići, dio Lukova, Granice

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ul. Njegoševa, Trg Slobode, Ul. Narodnih Heroja, Ul. Novice Cerovića, Ul. V Proleterske, Ul. Stojana Kovačevića, Bulevar Vuka Mićunovića, dio Stare varoši

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Podbožur

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crkvičko Polje

Kotor

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Krimovica

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Morinj

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: područje od ulice Ramadanović prema Muljanskoj rivi.

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: područje u blizini Školskog centar

Budva

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Medigovići,Novoselje,Grabovica i Vukovići

Bar

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ul. Partizanski put

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio naselja Pobrđe iznad željezničke stanice

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Bartula, Rap i dio naselja Čeluga u blizini bolnice

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Pistula, Repetitor Možura, Brdela, Gač

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornji Lepenac, Zaboj, Gornja Štitarica

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Stevanovac, Slatina, Jakovići, Gojakoviće, Gostilovina, Dobrilovina, mHE Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Crkvine, Velje Duboko

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trešnjica

Bijelo Polje

-u terminu od 14:30 do 19:00 sati: Muslići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Voljavac, Pripčići, Kukulje, Grančarevo, Božovića polje, Pavino polje, Kruševo, Pripčići

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ulica Đorđija Stanića, zgrade: ‘Sjenička’ i ‘Tri ćulafa’

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Bistrica

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Dio sela Bralići

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Murino

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Hakanje, Gropa i dio Vojnog Sela – Kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Sela:Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Šekular, Beranselo,Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca i Vuča

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Seoce

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dio sela Ulotina

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Korita

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

