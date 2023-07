U srijedu isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 12. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Dio Mrka uz magistralu, Crkvice, dio Potoka oko restorana Mimoza, Duga, Milunovići, Šijaci

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: Dio Beogradske ulice prema Hotelu Ziya

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Ministarstvo odbrane, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Studeno, Bzo

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Glava Zete, Baloče

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stolac

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bobotovo Groblje, Cerovo, Klenak

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Donji Štoj(Bregvija 2, ulica Sv.Mateo, ulica Sv.Marko,Tutinska ulica, Rifkova ulica, ulica Veljka Vlahovića, Cetinjska ulica)

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Risan, naselje od Bolnice do Doma zdravlja

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Mirac. Pipoljevac, Koložun, Čavori

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Okladi, Pavino polje, Poda, Trubina, Bioča, Srđevac, Lozna, Jagoče, Crniš, Nikoljac, Rasovo, Rakita – Lisičine, Babića brijeg, Loznice, Jabučina, Vrh, Ćukovac, Barice, Galica, Glibavac, Grančarevo, Lijeska, Kameno Polje, Muslići, Obod, Pisana jela, Potrk, Reljin Kamen, Selakovići, Skočigorina, Drndari, Šljemena, Sokolac, Tomaševo, Ujniče, Žaljevo, Čokrlije, Džukeljska jama

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pruška

-u terminu od 8:30 do 18:00 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac, Potoci, Pašića Polje, Femića krš, Žurena, Laholo, Brzava, Prijelozi, Kaševari, Zagrad, Kostići, Dubovo, Bioča, Crniš, Jagoče, Lozna, Poda, Srđevac, Trubina

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Vergaševići

-u terminu od 10:30 do 14:00 sati: Barice, Galica, Glibavac, Grančarevo, Lijeska, Kameno Polje, Muslići, Obod, Pisana jela, Potrk, Reljin Kamen, Selakovići, Skočigorina Drndari, Šljemena, Sokolac, Tomaševo, Ujniče, Žaljevo, Čokrlije, Džukeljska jama, Rajkovići, Grubješići, Kičava, Bijeli Potok, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Šumsko-industrijski kombinat “LIM”, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Bjelojeviće

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Javorje, RP Hotel, Babića polje, Ckara, Čuklin, Donja polja, Javorje, Kooperacija, Krasića strana

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Vrujca, Ravni, Smira

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Vrbica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Zaostro

u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Uže gradsko jezgro Plava,Dio ulica Racina i Ribarska -Naselja pored Supa i Distribucije- Autobuska stanica,Dom Kulture i Sporska Hala

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Gračanica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: dio sela Ulotina

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Hurije,Grahovo,Gornja Lovnica,Donja Lovnica,Bubovići,Klanac,Bašča,Sastanci,Lučice,Gržice,Ćosovica,Zloglavlje i Honsiće

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika, Hoti

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Palež

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

