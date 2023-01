U srijedu isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 11. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Brezojevice, Kržanja, Lokva, Momče, Ptikalj, Raći, Stravče, Ubalac, Milunovići, dio Meduna i dio Bera;

– u terminu od 8 do 15 sati: ulice Romanovih, Milana Mladenovića, Devete crnogorske Brigade, Ljubotinjskih junaka, Rusa Radulovića, Kragujevačka, dio ul. Kosmajske i Vinogradske.

Danilovgrad

– u terminu 8 do 15 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama i Ciglana.

Cetinje

– u terminu od 8 do 15 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari (kratkotrajna isključenja);

– u terminu od 8 do 15 sati – Mikulići, Tomići i Orašani;

– u terminu od 9 do 13 sati: Ulica 4. proleterske, dio Bulevara Crnogorskih Junaka i dio Ulice Peka Pavlovića.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Vilusa i Dolovi.

Herceg Novi

– u terminu od 8 do 15 sati – Marići i Nogulovići;

– u terminu od 9 do 11 sati – Kameno –Stanovčići.

Kotor

– u terminu od 9 do 14 sati: Morinj, Kostanjica, Gornji Morinj i Verige;

– u terminu od 9 do 12 sati – Turist B (područje oko vile “Panonija”).

Bar

– u terminu od 7:30 do 18 sati – naselje Utjeha;

– u terminu od 8 do 14 sati – Virpazar (grad, Boljevići i Zabes);

– u terminu od 8 do 14 sati – naselje Baukovo u blizini Islamskog centra.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati: Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela i repetitor Možura.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 14 sati – Radulići;

– u terminu od 9 do 16 sati: Lješnica, Zminac, Stožer, Pavino Polje, Sutivan i Grančarevo;

– u terminu od 9 do 15 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo i Stožer;

– u terminu od 9 do 14 sati: Nedakusi-Lelo, Vinilplast, Kisela voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbreže, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Oluja, Gubavač, Voljavac, Bijedići, Rodijelja, Brčve, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo i Požeginja.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Smira, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko i Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 15 sati – Lojanice i Gornji Lepenac;

– u terminu od 9 do 15 sati – Pobrsijevići.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio naselja Ibarac i naselje Demiće.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Pepići I Lakat.

Petnjica

– u terminu 8:30 do 14:30 sati: područje grada i sela Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Kruščica, Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Kralje i Gornje Luge.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

