U srijedu isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 14. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Brezojevice, Kržanja, Lokva, Momče, Ptikalj, Raći, Stravče i Ubalac;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Zlatice prema Strelištu i dio Farmaka.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina i Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja);

– u terminu od 8 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno, dio Donjeg Zagarača, Donji Martinići-Kiro Radović i Prentina Glavica.

Cetinje

– u terminu od 8:30 do 16 sati – područje Katunske nahije: Cuce, Bjelice, Čevo, Velestovo, Markovina, Ubli, Bijele Poljane, Ćeklići, Resna i područje Lastve Čevske.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Velimlje, Dolovi, Školska ulica, Gračanička, Trgovačka ulica i dio Kličeva.

Plužine

– u terminu od 10 do 13 sati: Carina (Šćepan polje), Šćepan polje, Brijeg, Paklice, Tara-Grab, Crkvičko Polje, Šarići, Babići, Kneževići, Kolo, Žeično, Barni Do, Nikovići, Jerinići i Bojati;

– u terminu od 8 do 15 sati – Borkovići.

Kotor

– u terminu od 9 do 15 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Lučići, Bunovići, Bakoči i Repaji;

– u terminu od 9 do 12 sati – Jugodrvo- Čikić, Zlatne Njive (dio potrošača) i područje iza TC Kamelija;

– u terminu od 8 do 13 sati – Rakite- donji dio naselja, stadion FK Bokelj i područje u blizini stadiona.

Tivat

– u terminu od 8 do 10 sati – ul. Komat (Kava).

Bar

– u terminu od 9 do 16:30 sati – dio naselje Brčeli.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela i repetitor Možura.

Pljevlja

– u terminu od 9 do 17 sati: Crljenice, Trlica, Kosi Do, Mihajlovica, Otilovici, Lukavice, Vijenac, Rance, Ranc Carina, Maric Vuko brenta, Spajici brenta, Bjelibor, Stajista, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnice, Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari i Strug.

Šavnik

– u terminu od 9 do 17 sati: Šavnik, zgrada Opštine Šavnik, zgrada Policije, supermarket Voli, Prva banka i

kafana Lovac”.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 13 sati – Malo Polje – Rakonje;

– u terminu od 7 do 17 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Drndari, Pape, Skočigorina, Grančarevo, Ujniče, Tomaševo, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Strojtanica, Rasovo, Loznice, Obrov, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex i repetitor ‘Kurilo’;

– u terminu od 9 do 16 sati: Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš i Jagoče, Lješnica, Femića Krš, Njegnjevo i Sutivan.

Kolašin

– u terminu od 9 do 15 sati – Kos;

– u terminu od 8 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje i Smira.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 15 sati – Pobrsijevići i Donji Lepenac;

– u terminu od 8 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Donja Lovnica.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice, Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica i Murino.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka, Kruščica i Ponor.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Štitare.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik, dio sela Konjuhe i katuni: Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

