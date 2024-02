U srijedu isključenja struje u više opština zbog radova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 7. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat, Karaula Poprat, dio naselja oko Fabrike 19. Decembar, Ulica Braće Ribar,Tuška, Medunska, Zagrebačka, Milutinovića, Matije Gupca i Žrtava Fašizma, naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanoviće, Ulica Valtazara Bogišića, dio Ulica CASNO-a, naselje oko Streljane, ulica Partizanski Put

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: ulica Miloja Pavlovića, dio ul- Sitničke, Kragujevačke, Ivana Cankara i Vojvođanske, Naselje iza marketa Venkor, Borisa Kidriča i Vojvođanske, naselje između marketa Venkor i restorana Internacional, Goričke, Nikšićke i Moračke, Naselje oko Vinopodruma

Tuzi/Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kodra, Dušići, dio Sukuruća, Lekovići, Vranj, Vladne, Dubrave, dio Mataguža prema Dubravama, fabrika čipsa

Tuzi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Tuzi prema Rokšpedu – potrošači u blizini marketa Mario, SMŠ 25. maj i Rruga 28 Nentori

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Novog sela, Suk, dio Mamućevine, dio Begovina, Plana, firma Kovinić, Strahinjići, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, dio Novog Sela

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Mandići, Glava Zete, Slap Zete

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Prevlaka

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: svi potrošači sa područja Golije, Rvana Gora, Goslić

Bar

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: stambena zgrada Brčvaka kod kružnog toka, dio naselja oko zgrade Babovića, dio naselja uz magistralu kod skretanja za Bolnicu i iza pekare Montenegrio

-u terminu od 11:00 do 18:00 sati: djelovi gradskog jezgra Bara, Makedonsko naselje, Bjeliši, Ilino, Zupci, Šušanj (naizmjenična isključenja u trajanju do 45 minuta po izvodu u periodu od 11:00 do 18:00 h)

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Briska Gora,Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke, Kolomza

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Vrševo

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Beranselo, Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: sela Poda i Sućeska

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Novšiće

Tivat

-u terminu od 11:00 do 16:00 sati: Seljanovo -područje oko zgrade MUP-a

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Morinj-centar, Prčanj- područje oko palate Karmen

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Trojica

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Sveta Vrača-dio potrošača

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kraljevo kolo, Štitarica, Dobrilovina

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mateševo 2, Padež

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Čokrlije, Nikoljac, Rogojevići, Ribnik, Obrov, zgrade MUP-a i Zavoda za PIO-e

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Dobrinje, Zaton – Klinac, Ujniče, Nikoljac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

