U srijedu isključenja struje u više opština zbog radova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 5. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio naselja Vrela oko azila

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Baloče, Pištet

Cetinje

-u terminu od 8:30 do 17:30 sati: Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ravno

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Baljački Do, dio Oštrovca, dio Rubeža

Ulcinj

-u terminu od 13:00 do 15:00 sati: dio naselja Gornji Štoj, Ada Bojana

-u terminu od 11:30 do 14:00 sati: dio naselja Donji Štoj(Bregvija), Reč, Kodre Dakine

-u terminu od 8:00 do 8:30 sati: dio naselja Donji Štoj(kod hotela Imperijal)

-u terminu od 8:30 do 12:30 sati: dio naselja Vladimirske Krute(kod pekare), Donja i Gornja Klezna

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: dio naselja Donji Štoj(Beogradsko naselje)

-u terminu od 9:30 do 12:00 sati: centar Štoja

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Potrošači na području Grdovića i Veljeg Sela, dio naselja Tombe i Donjeg Zaljevo uz magistralu

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Jara, Hoti

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Dio sela Malindubrave

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gojakovići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Žari – Brezovac

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Planinica

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Vrujca, Ravni, Smira

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dio ulice Milutina Bulatovića

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sutivan

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Vrh, Goduša , Ćukovac, Barice, Galica, Glibavac, Grančarevo, Lijeska, Kameno Polje, Muslići, Obod, Pisana jela, Potrk, Reljin Kamen, Selakovići, Skočigorina, Drndari, Šljemena, Sokolac, Tomaševo, Ujniče, Žaljevo, Čokrlije, Džukeljska jama, Orahovica, Potkrajci, Orahovica, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Stožer

Pljevlja

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Orlja

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Palež, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

