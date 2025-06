U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 18. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laković i Tehnomax na Zabjelu i oko njih, soliteri “Limun i pomorandža”, dio Bulevara vojvode Stanka Radonjića, radionica CEDIS-a i Idea na Tuškom putu (moguće kratkotrajno isključenje), Betonjerka OGP-Cijevna Komerc na Bulevaru Georgija Žukova

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio Meduna,Sjenica,Staniseljići,Dio Ubala uz Cijevnu,Dio Progonovića,Dio Vukovaca,Naselje preko puta Vodovoda.

-u terminu od 8:30 do 13 sati: Vranjske Njive.

Zeta

-u terminu od 7:30 do 17 sati: Ponari, Vukovci, dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod,Berislavci, Plavnica i dio Bijelog Polja.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Novog Sela.

-u terminu od 14:30 do 17:30 sati: dio Novog sela, Savović, Volmont, dio Livada Bandića, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena paprat, Podkuk, Vučji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje

Cetinje

– u terminu od 07 do 15 sati: Cetinjske Pumpe (Podgor i Višnjica), Cetinjske Pumpe (Sjenokos), Građani, Podgor i Višnjica.

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati:Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Centar Tuzi – oko stadiona, Šipčanik, Plantaže – Šipčanik, Castelana, Dauti Komerc, TC Kovači, dio Karabuškog polja uz magistralu, dio Karabuškog polja oko džamije, dio Karabuškog polja prema Šipčaniku, OK pumpa, Dadi, Radon Petrol, Red Komerc, EC Auto Trade, nekadašnja stočna pijaca, fabrika briketa (moguće kratkotrajno isključenje).

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bukovik,Sjenokosi.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Šćepan Polje.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: ulice u naselju Donji Štoj: Novosadska, Zrenjaninska, Sandžačka, Bjelopoljska, Rožajska.

-u terminu od 09 do 16 sati: Potrosaci na lokaqcoiji oko Robne Kuće i zelene pijace, potrosaci stambenih zgrada oko autobuske stanice prema ulici majke tereze i distribucije, zgrade nedim komerca, IDEA.

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati: potrošači Alkovića Brijeg i Dobre vode Simonovići prema Baru.

Kotor

– u terminu od 10 do 13 sati: Opšta Bolnica Kotor, dio Peluzice oko Škole, mali Babat, Naselje Rakite- donje zgrade, Dom Gluvih, područje oko stare Livnice – isključenje do 30 min u navedenom terminu,Škaljari – naselje oko Štamparije, Novo naselje i zgrade iznad Novog Naselja, Rakite- gornje zgrade i objekti oko vrtića, Naselje Kongo, naselje iznad zatvorenog bazena, zatvoreni bazen – isključenje do 30 min u navedenom terminu.

Herceg Novi

– u terminu od 10 do 10:30 sati: kompletno područje Bijele: od Kamenara do početka Baošića

-u terminu od 7:30 do 10:30 sati: dio Zelenike, Sasovići, Presjeka, Avramovići, Marići, Nakićenovići

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Trešnjevo.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 : Selo Rovca, dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Loznice-Šćekić, Ivanje-Marinkovići, Gojakovići, Čokrlije, Biokovac, Sadici, Mahala, Krstače, Bijeli potok, Pavino polje, Kovren, Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grubješići, Kičava, Grab.

-u terminu od 09 do 16 sati: Zaton-Klinac,Srđevac,Njegnjevo,Sutivan,Muslići,Ivanje,Babića brijeg,Lješnica, Banje selo,Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad,Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići,Grančarevo, Ujniče,Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton.

-u terminu od 09 do 11 sati: Pekara, Solaris, Mljekara, Voćara ‘Meduza’, Fabrika vode ‘Rada’, Voli, Mladost, Unipred, Pruška, Nedakusi-Šurevice, Donja Lipnica.

-u terminu od 10 do 12 sati: Imako, Tržni centar ‘Imperijal’,Petoljetka.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Andrijevo,Bojići,Sjerogošte.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Lepenac,Feratovo polje,Pržišta,Gornji Lepenac,Kooperacija, Donja Polja, Krasića Strana, Javorje, Ckara,Rudnica, Gojakovići.

-u terminu od 08 do 13 sati: Rudnica.

Plav

– u terminu od 9:30 do 17:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke.

-u terminu od 8:30 do 15:30 sati: dio sela Velika.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati:Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Pračica,Zekavice, Rabitlje.

-u terminu od 09 do 12 sati: Tusko Brdo .

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio naselja Suho Polje i naselje Nokići.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Pitomine, Prisoje.

Šavnik

– u ter,minu od 09 do 17 sati: Grabovica,Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

