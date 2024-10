U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 09. oktobra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio ulice 4 jula, dio Ulica Bracana Bracanovića, dio Bulevara Srđana Aleksića i Dom zdravlja Nova Varoš.

– u terminu od 08:30 do 09:30 sati: dio Maslina, Zlatice i Murtovine uz tranzit, od hotela Keto do pasarele na Zlatici – u tom smjeru, s desne strane tranzita (moguće kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Ul Plitvička, Bore Stankovića, Aerodromska i Bohiljska.

– u terminu od 09:30 do 11:30 sati: veći dio Kakaricke gore, dio Maslina – oko SC Dadex i škole “Vladimir Nazor”, prema kasarnoj i kasarna i dio Ibričevine prema Ribnici (moguće kratkotrajno isključenje).

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk, dio Pričelja.

Cetinje

– u terminu od 10 do 13 sati: Sela Riječke Nahije i Ljubotinj.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dragovoljići, Vrzipov Do, Lukovo.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Mala Crna Gora.

– u terminu od 09 do 17 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Bar

– u terminu od 08 do 15 sati: Potrošači na području Litina, Donji kraj (Limljani), Centar Sela (Limljani), Karuča i Pozanja.

– u terminu od 11 do 13 sati: Potrošači na području Starog Bara, Belvedera, Baukova i opšta bolnica “Blažo Orlandić”, Dio potrošača u blizini opšte bolnica “Blažo Orlandić”.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Repetitor Možura.

Tivat

– u terminu od 11 do 16 sati: Kalimanj, Gornji Kalimanj, Marići, Župa.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja.

– u terminu od 12 do 13 sati: Kompletna područja Opština Plav i Gusinje.

– u terminu od 14 do 19 sati: Naizmenična iskjučenjenja pojedinih područja opštine Andrijevica ne duže od 45 min.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zagorje i dio Goražda.

– u terminu od 09 do 12:30 sati: Uže gradsko jezgro i prigradsko naselje Pešca.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Slatka.

– u terminu od 08 do 17 sati: Bliškovo, Slatka, Stožer, Kičava.

– u terminu od 09 do 14 sati: Malo polje, Rakonje, Crnionica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Draškovina, Pavino Polje, Ostrelj, Ribarevine, Ravna rijeka – Majstorovina, Rijeka-Ćukovac (Marina ravan), Rakonje, Zaton, Gornji Mojstir, Lipnica, Kruševo, Lješnica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Vrujca, Ravni, Padež, Vukićevića lug.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobrilovina, Polja, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero.

– u terminu od 09 do 12 sati: Gojakovići.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi sela Radmanci i Trpezi.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Naselje Potrlica, Romsko Naselje, Trlica, Repetitor Tvrdaš.

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Male Krće, Gradina.

– u terminu od 09 do 18 sati: Dio ul.Ratnih vojnih invalida, Event Centar Taša.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grahovo.

– u terminu od 10 do 13:30 sati: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel Turjak, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno, Bralići, Ibarac, Napredak, Suho Polje i Baza

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS