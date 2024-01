U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijeda 24. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ulice Nikole Tesle, Ulica Lutovačkih barjaktara i dio ulicaBratonožićke

Zeta

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Mojanovići, Vujačića Mahala, dio Balijača, hladnjača Krstović i naselje oko nje i Rutoš

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, Vinići, dio Novog sela, Suk, dio Mamućevine, dio Begovina, Plana, firma Kovinić i Strahinjići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bogićevići, Veleta, Slap Zete, Viš, Kujava, Potkraj Bogmilovića, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, motel Sokolina, manastir Ostrog, Kupinovo, Boronjina, Mandići, željeznička stanica Ostrog, Donji Rsojevići, Mosori, Brijestovo, Sretnja, Rova, Frutak, bazna stanica Kurilo i Orja Luka, Ržišta i Do Pješivački (kratkotrajna isključenja)

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: svi korisnici sa područja Golije, Podvrš

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sinjac

Budva

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Stanišići,Lapčići, Di Bar.Brajići,Duletići,Jelen Do,Gornji Pobori, Pobori,Stanjevići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Briska Gora(kod Vujoševića),dio naselja Zoganje-kod Ćetkovića, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Čeluge, Mišići

Herceg Novi

-u terminu od 8:30 do 11:30 sati: Igalo-područje oko Pošte

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Sasovići-Presjeka Presjeka

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Risan- Mala

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Sveta Vrača

-u terminu od 8:30 do 11:00 sati: Popova Ulica

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Stari Grad -područje oko katedrale Sv. Tripun, Gurdić

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Suho Polje

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Novšiće

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Vrševo

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca, Lisijevo Polje, dio sela Beranselo

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati. dio sela Božiće

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ravnjak, Donja Štitarica

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Padež, Bojići

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Babića brijeg, Ostrelj, Lješnica, Zaton 2, Vrh, Nikoljac, Čokrlije, Kostići

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

